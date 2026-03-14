Résolution N°79 : levier pour l’essor de l’économie d’État

La Résolution N°79 du Politburo ouvre une nouvelle dynamique pour le développement du secteur public. Elle vise à consolider son rôle moteur, à soutenir les autres composantes économiques et à renforcer l’autonomie ainsi que la compétitivité de l’économie nationale.

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Dans l’économie de marché à orientation socialiste, le secteur public est considéré comme le pilier central, chargé de jouer un rôle moteur et de soutenir les autres composantes économiques. Son renforcement revêt ainsi une importance particulière pour atteindre les objectifs de développement du pays d’ici 2030, avec vision à l’horizon 2045.

Photo : VNA/CVN

D’après le Professeur associé-Docteur Trân Ðinh Thiên, ancien directeur de l’Institut d’économie du Vietnam, au fil des différentes étapes de développement, le public a toujours joué un rôle central. Toutefois, la Résolution N°79 marque une nouvelle étape en définissant plus clairement le contenu, les fonctions et les mécanismes de fonctionnement des composantes de ce secteur.

Ainsi, l’économie d’État comprend neuf composantes principales : les ressources foncières et minérales, les infrastructures publiques, le budget de l’État, les réserves nationales, les fonds financiers publics hors budget, les entreprises publiques, les établissements de crédit publics, les participations de l’État dans les sociétés où il détient jusqu’à 50% du capital, ainsi que les unités de services publics.

La clarification de ces composantes permet de mieux définir les relations entre les secteurs public et privé selon les principes du marché. Elle confirme également le rôle de l’État dans la gestion, l’allocation et l’utilisation efficace des ressources clés telles que budget, foncier, ressources naturelles, infrastructures et crédit.

Un secteur public plus performant

Le Pr.-Dr. Trân Tho Ðat, président du Conseil des sciences et de la formation de l’Université d’économie nationale, souligne que l’un des points marquants de la Résolution N°79 est l’exigence de restructurer profondément le secteur d’État en mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité plutôt que sur l’expansion quantitative.

Pour les entreprises publiques, ce texte prévoit plusieurs missions importantes : promouvoir l’inves-tissement, développer la science et la technologie, encourager l’innovation, accélérer la trans-formation numérique et la transition verte. Il prévoit également de poursuivre la restructuration des capitaux publics et la réorganisation des entreprises publiques.

L’objectif fixé pour 2030 est de compter 50 entreprises publiques parmi les 500 plus grandes d’Asie du Sud-Est, et entre une et trois parmi les 500 plus grandes du monde.

Selon Trân Tho Ðat, une fois rapidement institutionnalisée et mise en œuvre de manière déterminée, la Résolution N°79 pourrait créer un véritable coup d’accélérateur permettant l’émergence de plusieurs entreprises publiques capables de rivaliser sur les marchés internationaux. Le critère d’évaluation ne se limite pas à la taille, mais inclut également la qualité de la gouvernance, la capacité d’innovation et l’efficacité de l’utilisation du capital.

Un autre objectif notable est que 100% des groupes économiques et des grandes sociétés publiques appliquent les principes de gouvernance de l’Organisation de coopération et de développe-ment économiques (OCDE), permettant ainsi de passer du modèle de gestion administrative à celui de gouvernance conforme aux mécanismes du marché, tout en renforçant la transparence et la responsabilité.

Des mécanismes à consolider

Au dire d’experts, la Résolution N°79 clarifie le rôle dirigeant du public dans les secteurs clés, essentiels et stratégiques, tout en soulignant sa fonction de moteur pour les autres composantes économiques.

Photo : VNA/CVN

Pour qu’elle produise pleinement ses effets, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes et politiques spécifiques, ainsi que des programmes d’action concrets. Il s’agit notamment de poursuivre le perfectionnement du cadre institutionnel de l’économie d’État, d’améliorer l’environnement des affaires et de lever les obstacles liés à l’accès aux ressources telles que le foncier, le capital et les infrastructures. Par ailleurs, des mesures incitatives doivent être mises en place afin d’attirer les talents et de protéger les cadres prêts à innover et à prendre des initiatives.

D’après Trân Tho Ðat, le principal défi de l’institutionnalisation de la Résolution consiste à transformer son esprit réformateur en dispositions juridiques claires et suffisamment fortes, tout en conservant une certaine flexibilité dans leur mise en œuvre afin d’éviter une mentalité de peur de l’erreur.

Du point de vue pratique, l’avocat Nguyên Hông Chung, expert en politiques d’investissement et vice président de l’Association financière des zones industrielles du Vietnam, souligne la nécessité de concentrer les efforts sur quelques solutions fondamentales. Il s’agit d’abord d’unifier les critères d’identification des secteurs publics clés et essentiels, puis de réexaminer la liste des domaines où l’État doit conserver des participations.

En outre, il est nécessaire de standardiser les indicateurs de performance et de renforcer la transparence de l’information des entreprises publiques. Il convient également d’assainir et d’harmoniser les données relatives aux terres, actifs et investissements publics, tout en résolvant définitivement les projets déficitaires ou inefficaces qui persistent depuis longtemps.

Selon Nguyên Hông Chung, la mise en œuvre coordonnée de ces solutions permettra d’améliorer l’allocation des ressources, de renforcer la confiance du marché et de créer un nouvel élan pour le développement du secteur privé, contribuant ainsi à bâtir une économie vietnamienne indépendante, autonome et durable.

Phuong Anh - Hoàng Lan/CVN