Résolution n°72 : vieillissement démographique, défi des soins aux personnes âgées

Le Vietnam entre dans une phase de vieillissement démographique rapide, posant de nouveaux défis au système de protection sociale et à la stratégie de développement durable du pays.

Photo : VNA/CVN

Selon les projections, en 2025, les personnes âgées de 60 ans et plus représentent plus de 14% de la population et, d’ici 2036, le Vietnam deviendra officiellement un pays à population vieillissante. Dans ce contexte, la demande en services de prise en charge des personnes âgées augmente fortement, exigeant le développement d’un contingent de ressources humaines suffisant tant en quantité qu’en qualité.

Ces dernières années, le Parti et l’État accordent une attention croissante à l’amélioration du cadre politique en matière de protection, de soins et de promotion de la santé des personnes âgées. La Résolution n°72-NQ/TW du Bureau politique, promulguée en septembre 2025, souligne la nécessité de former des ressources humaines médicales de haute qualité, tout en développant les établissements de prise en charge des personnes âgées et en renforçant l’articulation entre le système de santé et les services sociaux. Par ailleurs, la Stratégie nationale en faveur des personnes âgées à l’horizon 2035, avec une vision jusqu’en 2045, réaffirme l’objectif d’améliorer la qualité de vie et d’assurer une prise en charge sanitaire globale des personnes âgées.

D’une responsabilité principalement assumée par les familles et les communautés, la prise en charge des personnes âgées est désormais reconnue comme une mission sociale à forte portée humaniste, nécessitant une organisation professionnelle et méthodique. Toutefois, la réalité montre que les ressources humaines dans ce domaine demeurent confrontées à de nombreuses limites. Selon les experts, le nombre d’établissements offrant des formations spécialisées en gériatrie reste très restreint, tandis que des disciplines connexes telles que les soins infirmiers, la nutrition, le travail social ou la santé mentale n’intègrent encore que partiellement les contenus spécifiques à la prise en charge des personnes âgées, sans répondre pleinement aux besoins croissants.

Photo : VNA/CVN

La qualité des personnels chargés de la prise en charge des personnes âgées est également inégale, en particulier dans les services de soins à domicile. De nombreux travailleurs ne bénéficient pas d’une formation systématique en connaissances médicales, en psychologie, en compétences de communication et en gestion des situations particulières. En outre, la pression professionnelle élevée, associée à des conditions de travail et de rémunération encore modestes, rend ce métier peu attractif. Les perceptions sociales, assimilant souvent ces fonctions à un travail peu qualifié ou auxiliaire, réduisent la motivation et l’engagement à long terme des professionnels.

Face à cette situation, les spécialistes estiment que la constitution d’un contingent de ressources humaines qualifiées pour la prise en charge des personnes âgées doit s’appuyer sur des solutions globales et cohérentes, allant de l’amélioration de la perception sociale à l’achèvement des mécanismes politiques et des dispositifs de formation. Il convient en premier lieu d’intensifier la communication afin de valoriser le rôle, la signification et la valeur du métier, tout en intégrant l’éducation au respect et à la prise en charge des personnes âgées dans les programmes scolaires et l’orientation professionnelle.

À plus long terme, il est nécessaire d’élaborer un cadre juridique et des normes professionnelles unifiées, d’instaurer un code de métier, des référentiels nationaux de compétences et des standards de sortie pour les différents niveaux de formation. Parallèlement, l’État doit mettre en place des politiques de soutien en matière de frais de formation, de bourses, d’opportunités d’emploi, ainsi que garantir les droits sociaux et les perspectives d’évolution professionnelle des travailleurs.

Outre les efforts nationaux, le Vietnam peut élargir la coopération internationale avec des pays disposant d’une expérience avancée dans la formation et la gestion des ressources humaines dédiées à la prise en charge des personnes âgées, afin de normaliser les compétences, l’éthique professionnelle et d’améliorer la qualité des services. Cette orientation est considérée comme essentielle pour répondre aux exigences du vieillissement démographique et assurer un développement durable dans les années à venir.

VNA/CVN