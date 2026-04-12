Réseau des talents Vietnam - Australie, un levier de coopération bilatérale

Le Réseau des talents Vietnam - Australie (AVTN), une initiative à but non lucratif visant à connecter les ressources humaines vietnamiennes en Australie et au Vietnam, a été officiellement lancé vendredi 10 avril à Perth, dans l’État d’Australie-Occidentale.

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Photo : VNA/CVN

Réunissant étudiants, jeunes professionnels, entrepreneurs et membres de la diaspora vietnamienne, l’AVTN a pour objectif de favoriser les échanges, de soutenir le développement professionnel et de promouvoir la coopération transfrontalière. Avant son lancement officiel, le réseau s’était déjà illustré à travers plusieurs activités communautaires et culturelles, notamment le programme ''Xuân Quê huong 2025'' (Printemps au pays natal 2025) à Perth et l’initiative caritative ''Run for Vietnam'', destinée à soutenir les populations sinistrées au Vietnam.

Dans le cadre de ses actions solidaires, l’AVTN a également présenté le programme ''Trái tim xinh'', visant à soutenir les enfants vietnamiens atteints de maladies cardiaques, en partenariat avec le VinaCapital Foundation, illustrant son engagement en faveur de la responsabilité sociale et du renforcement des liens avec le pays d’origine.

La cérémonie de lancement a réuni des représentants des autorités locales, du monde académique, des milieux d’affaires ainsi que de la communauté vietnamienne en Australie-Occidentale.

S’exprimant au nom du ministre du Commerce, de l’Enseignement supérieur, des Affaires internationales et du Multiculturalisme de l’État, Tony Buti, la membre du Conseil législatif de l’Australie-Occidentale, Parwinder Kaur, a salué une initiative propice à la création d’espaces d’échanges et au développement du potentiel individuel.

Pour sa part, la consule générale du Vietnam à Perth et dans le Territoire du Nord, Nguyên Thanh Hà, a souligné le dynamisme et le niveau d’intégration de la communauté vietnamienne locale, estimant que l’AVTN dispose d’un fort potentiel pour connecter les talents, créer de nouvelles opportunités et renforcer les liens entre individus, organisations et entreprises des deux pays.

La fondatrice et présidente du réseau, Hannah Huyen Vu, a exprimé son ambition de faire de l’AVTN une plateforme de formation d’une nouvelle génération de leaders vietnamiens à vision globale, capables de contribuer au développement futur tant de l’Australie que du Vietnam.

À travers ses activités, le réseau vise à bâtir une communauté solidaire favorisant l’échange d’idées, la coopération multisectorielle et le renforcement des relations bilatérales, a-t-elle dit.

De son côté, Edmund Ramouni, consul honoraire du Maroc, a salué le rôle des jeunes Vietnamiens, qu’il considère comme de futurs ''ambassadeurs'' contribuant à tisser des liens durables entre les deux pays grâce à leurs parcours, leurs expériences et leur capacité d’adaptation.

Avec l’ambition de devenir un réseau de référence en Australie pour les jeunes talents vietnamiens, l’AVTN prévoit de déployer dès 2026 des programmes axés sur l’accompagnement professionnel et le développement des compétences, tout en poursuivant ses initiatives culturelles valorisant l’identité vietnamienne.

En coordination étroite avec le Comité d’État pour les Vietnamiens d’outre-mer (SCOV), relevant du ministère vietnamien des Affaires étrangères, le réseau entend également jouer un rôle actif dans la promotion des échanges entre les peuples et le renforcement de la coopération bilatérale entre le Vietnam et l’Australie dans des domaines tels que l’éducation, le commerce, la technologie et le développement durable.

VNA/CVN