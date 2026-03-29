Une Vietnamienne primée pour ses recherches en informatique

Grâce à ses travaux remarqués dans le domaine de l’interaction homme machine, Vu Hà Châu s’est vu décerner le prix de “Meilleure chercheuse de premier cycle” par la Computer Research Association - CRA (Association américaine de recherche en informatique).

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Photo : CTV/CVN

Selon une annonce publiée début février 2026 par Pomona College, université américaine privée située à Claremont, en Californie, Vu Hà Châu (Chau Vu) est sa première étudiante à recevoir cette distinction. L’établissement souligne qu’il s’agit d’une reconnaissance nationale saluant des contributions scientifiques remarquables dès le niveau licence. Vu Hà Châu est par ailleurs la seule lauréate issue d’un établissement d’arts libéraux (liberal arts college) parmi les huit étudiants récompensés cette année aux États-Unis.

En 2026, le prix a été attribué à huit étudiants à l’échelle nationale. Hà Châu a également bénéficié d’une bourse pour participer à la conférence scientifique de son choix.

Décernée chaque année par la CRA, cette distinction vise à honorer les étudiants de premier cycle ayant réalisé des travaux de recherche d’excellence en informatique et dans des disciplines connexes. Le processus de sélection repose sur la qualité et l’impact des recherches menées, les lettres de recommandation des encadrants académiques ainsi que l’ensemble du parcours universitaire et des contributions scientifiques du candidat.

Prix prestigieux dans le milieu académique

Dans le milieu académique, le prix de “Meilleure chercheuse de premier cycle“ de la CRA est considéré comme l’une des récompenses les plus prestigieuses pour les étudiants engagés dans la recherche en informatique. Il constitue souvent un tremplin vers une carrière universitaire et des travaux de recherche approfondis.

Évoquant son orientation académique, Hà Châu confie apprécier l’alliance entre réflexion théorique poussée et développement de systèmes concrets.

Photo : CTV/CVN

“L’informatique est un domaine très appliqué, mais j’aime le défi que représente une réflexion en profondeur et la conception de systèmes réels, car ces deux dimensions se complètent”, explique-t-elle. Et d’ajouter : “Je cherche toujours à trouver un équilibre entre la création de solutions innovantes et la réponse aux besoins concrets des utilisateurs”.

Alexandra Papoutsaki, Professeure associée d’informatique au Pomona College, décrit Hà Châu comme “l’une des rares étudiantes à posséder à la fois une solide base technique et une compréhension fine des problématiques centrées sur l’humain”.

D’après Alexandra Papoutsaki, Hà Châu ne se distingue pas seulement par ses capacités d’analyse de données et sa communication efficace avec les participants aux études, mais aussi par son aptitude à construire un récit scientifique convaincant.

Dans le domaine de l’interaction homme-machine (HCI), souligne-t-elle, il ne s’agit pas uniquement de concevoir des systèmes performants, mais aussi de savoir raconter l’histoire qui les entoure. “Ses compétences sont comparables à celles d’un doctorant en troisième année”, estime la Professeure.

Vocation scientifique affirmée

Au cours de l’année écoulée, Hà Châu a cosigné deux articles primés et présenté ses recherches lors de conférences internationales en République de Corée et au Japon.

Un article consacré à un outil d’assistance au dessin, coécrit avec la Professeure Jingyi Li, a remporté le prix du Meilleur article (Top 1%) lors du Symposium ACM 2025 sur les logiciels et technologies d’interface utilisateur (UIST).

Par ailleurs, l’étude intitulée “Comprendre la temporalité de la réflexion en informatique personnelle à travers le suivi des nourrissons”, menée en collaboration avec Alexandra Papoutsaki, a reçu une Mention d’honneur du Meilleur article (Top 5%) à la conférence ACM CHI 2025. Ces deux événements figurent parmi les rendez-vous scientifiques les plus prestigieux au monde dans le domaine de l’interaction homme-machine.

Pour poursuivre sa voie dans la recherche, Hà Châu n’hésite pas à solliciter directement des professeurs afin d’obtenir conseils, encadrement et encouragements.

L’été dernier, elle a effectué un stage chez Microsoft, où elle a contribué à l’amélioration de fonctionnalités graphiques à grande échelle destinées à des applications concrètes. Plus récemment, elle a reçu une offre d’emploi en tant qu’ingénieure logicielle à New York, tout en déposant parallèlement des candidatures pour des études supérieures.

Elle explique vouloir mener des recherches à l’intersection de l’informatique et des interactions entre l’humain et l’intelligence artificielle, soulignant que chaque distinction reçue constitue pour elle une source de motivation supplémentaire pour poursuivre dans la voie scientifique.

Phuong Nga/CVN