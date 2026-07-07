ASEAN - R. de Corée

Renforcer leur partenariat stratégique et leur coordination sur les questions régionales

La République de Corée et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ont tenu un dialogue ASEAN - République de Corée à Séoul le 7 juillet afin d'examiner la mise en œuvre de leur Partenariat stratégique global et de discuter des mesures visant à renforcer leur coopération dans les domaines politique, sécuritaire, économique et sur les questions régionales d'intérêt commun.

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Ce dialogue annuel a réuni la vice-ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Chung Eui-hye, et des représentants des 11 États membres de l'ASEAN.

Cette réunion s'est tenue à la veille des réunions ministérielles des Affaires étrangères relatives à l'ASEAN, prévues à Manille (Philippines) plus tard ce mois-ci, selon le ministère coréen des Affaires étrangères.

Les participants ont examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans visant à faire progresser le Partenariat stratégique global entre les deux parties et ont discuté des moyens de développer leur coopération.

La République de Corée a présenté les initiatives de l'administration du président Lee Jae Myung visant à partager les capacités d'innovation en intelligence artificielle (IA) avec l'ASEAN afin de promouvoir une croissance durable. Elle a également proposé d'élargir la coopération dans les secteurs de la culture et des industries créatives en s'appuyant sur le succès mondial de la vague sud-coréenne.

Séoul a appelé à une coordination plus étroite avec l'ASEAN pour la mise en œuvre de nouvelles initiatives de coopération, notamment un projet de lutte contre les réseaux d'escroquerie en ligne transnationaux et le projet d'Académie de sécurité maritime République de Corée - ASEAN.

Les participants ont également échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales, dont la situation dans la péninsule coréenne, l'évolution de la situation en Mer Orientale et la question birmane.

La République de Corée a réaffirmé son engagement à œuvrer pour une péninsule coréenne où les deux Corées peuvent coexister pacifiquement et prospérer ensemble, et à partager la prospérité sur la péninsule coréenne.

Elle a également exprimé l'espoir d'une coopération étroite et continue avec l'ASEAN afin de promouvoir une paix et une stabilité durables dans la région, a indiqué le ministère dans un communiqué de presse.

Les réunions des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN se tiendront à Manille à partir du 21 juillet. La République de Corée participera aux réunions connexes, notamment à la réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN - République de Corée et au Forum régional de l'ASEAN, où les participants discuteront des questions de sécurité régionale et des moyens de renforcer la coopération pratique.

Lors du Sommet ASEAN - République de Corée au Laos en octobre 2024, organisé pour commémorer le 35e anniversaire de leurs relations de dialogue, l'ASEAN et la République de Corée ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique global.

Ce partenariat renforcé offre un cadre de coopération élargi dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la transformation numérique, de l'innovation, de la sécurité, de la lutte contre le changement climatique et des échanges entre les peuples, soulignant ainsi l'importance croissante de l'ASEAN dans la politique étrangère de la République de Corée et le rôle grandissant du pays dans la coopération avec l'Asie du Sud-Est.

VNA/CVN