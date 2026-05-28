Renforcer la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Le gouvernement vietnamien a approuvé un nouveau plan visant à améliorer l’application de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et des recommandations formulées par le Comité compétent. Ce dispositif entend renforcer la protection des droits des personnes handicapées et promouvoir une mise en œuvre plus efficace et coordonnée des politiques publiques dans ce domaine.

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Photo : VNA/CVN

La vice-Première ministre vietnamienne Pham Thi Thanh Trà a signé la décision n°916/QĐ-TTg approuvant le plan destiné à renforcer la mise en œuvre effective de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRPD) ainsi que des recommandations formulées par le Comité des droits des personnes handicapées à l’issue du premier dialogue avec le Vietnam en 2025.

Ce plan vise à poursuivre l’application effective des dispositions de la Constitution vietnamienne de 2013, des textes législatifs concernés ainsi que du programme national de mise en œuvre de la CRPD approuvé en 2016 par le Premier ministre vietnamien.

Le document fixe également les contenus prioritaires et le calendrier d’exécution des engagements du Vietnam au titre de la Convention et des recommandations du Comité des droits des personnes handicapées. Il entend ainsi contribuer à garantir les droits des personnes handicapées et à améliorer leur accès aux services dans des domaines tels que la santé, l’éducation, la culture, le sport, le tourisme et l’emploi, conformément à la législation vietnamienne et aux conditions socio-économiques du pays.

Garantir les droits des personnes handicapées

Le plan prévoit par ailleurs de renforcer la sensibilisation, les responsabilités et la coordination entre les ministères, les administrations centrales, les collectivités locales et les organismes compétents afin d’assurer une mise en œuvre cohérente et efficace des engagements internationaux du Vietnam en matière de droits des personnes handicapées.

Le gouvernement vietnamien souhaite également intensifier la coopération internationale dans ce domaine, notamment avec les États parties à la Convention et les agences des Nations unies, afin de promouvoir la diffusion des principes de la CRPD et de partager les expériences liées à leur application.

Parmi les principales missions figurent la poursuite de l’intégration des dispositions de la Convention dans le droit national, l’amélioration de l’efficacité des politiques publiques destinées aux personnes handicapées ainsi que le renforcement des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation sur les droits des personnes handicapées et les efforts du Vietnam dans ce domaine.

Le plan prévoit également l’élargissement des programmes de coopération internationale et la poursuite des obligations de rapport périodique et exceptionnel conformément à la Convention et à la législation vietnamienne sur les traités internationaux.

Selon le texte, les autorités compétentes devront procéder à un réexamen du système juridique relatif aux personnes handicapées afin d’identifier les dispositions encore inadaptées, les chevauchements réglementaires ou les difficultés d’application au niveau local, en vue de proposer des amendements ou des compléments appropriés.

Le gouvernement entend également clarifier les compétences et les responsabilités des différentes administrations, organisations et autorités locales dans la mise en œuvre des politiques en faveur des personnes handicapées. Cette répartition des tâches reposera sur le principe selon lequel les autorités centrales seront chargées de l’élaboration des politiques et des cadres réglementaires, tandis que les collectivités locales assureront leur application et le suivi sur le terrain.

Le plan souligne enfin la nécessité de renforcer les capacités des fonctionnaires et agents publics travaillant dans le domaine du handicap, tout en garantissant les ressources nécessaires à l’application effective des politiques publiques destinées aux personnes handicapées au Vietnam.

VNA/CVN