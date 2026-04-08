Remise des décisions de nomination de deux reponsables du Comité central du Parti

Le Bureau politique du Parti communiste du Vietnam a organisé, le 8 avril à Hanoï, une conférence consacrée à l’annonce de ses décisions en matière de personnel.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

La conférence a été présidée par le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, qui a procédé à la remise des décisions. Y ont également pris part les membres du Bureau politique, dont Lê Minh Hung, Premier ministre, Trân Thanh Mân, président de l’Assemblée nationale, ainsi que Trân Câm Tu, permanencier du Secrétariat du Comité central du Parti, ainsi que d’autres dirigeants.

Lors de la première session de la XVe Assemblée nationale, Lê Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale d’organisation, a été élu Premier ministre. L’Assemblée nationale a également approuvé la nomination de Pham Gia Tuc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef du Bureau du Comité central, au poste de vice-Premier ministre permanent pour le mandat 2026-2031.

Selon ces décisions, Nguyên Duy Ngoc, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, est déchargé de ses fonctions au sein des instances du Parti de la capitale et est nommé membre du Secrétariat du Comité central du Parti pour le XIVe mandat.

Il est désigné chef de la Commission d’organisation du Comité central, président de la sous-commission chargée de la protection politique interne, ainsi que chef adjoint du Comité central de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, et chef adjoint permanent du Comité central de pilotage pour le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.

Par ailleurs, Nguyên Hai Ninh, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti et ministre de la Justice pour le mandat 2021-2026, est déchargé de ses fonctions au sein du Comité du Parti du gouvernement du mandat 2020-2025 et est nommé chef du Bureau du Comité central du Parti.

Dans son allocution, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné que Nguyên Duy Ngoc et Nguyên Hai Ninh sont des cadres disposant d’une fermeté politique, d’une haute moralité et d’une loyauté absolue envers le Parti, la Patrie et le peuple. Il a salué leurs compétences, leur esprit d’innovation et leur méthode de travail rigoureuse, ainsi que leur riche expérience acquise à différents niveaux de responsabilité.

Le dirigeant a insisté sur les exigences élevées de la nouvelle phase de développement du pays, telles que définies par le XIIIe Congrès du Parti, et sur le rôle stratégique des organes de conseil du Parti. Il a appelé les deux responsables à s’atteler sans délai à leurs nouvelles fonctions, en assurant une mise en œuvre efficace et coordonnée des missions de la Commission centrale d’organisation et du Bureau du Comité central du Parti.

Il a également souligné la nécessité de concrétiser les orientations du XIVe Congrès du Parti à travers des programmes et plans d’action, tout en garantissant des résultats concrets. Il a insisté sur le renforcement de la discipline, de la cohésion interne et de la qualité du travail de conseil stratégique, ainsi que sur l’accélération de la transformation numérique et de l’application des technologies dans les activités des deux organes.

Le travail d’organisation du Parti ainsi que les missions de conseil et de service auprès du Comité central sont d’une importance capitale. Tô Lâm a exprimé le souhait que, dans leurs nouvelles fonctions, les deux responsables maintiennent fermement leurs qualités et leur détermination, continuent à apprendre, osent innover, agir et assumer leurs responsabilités, et, avec les équipes dirigeantes de leurs institutions respectives, accomplissent avec excellence les tâches qui leur sont confiées.

S’exprimant au nom des responsables nommés, Nguyên Duy Ngoc a souligné que cette désignation constituait à la fois un honneur et une lourde responsabilité devant le Parti, le peuple et les exigences du développement national. Il a affirmé son engagement à mettre en œuvre les orientations du secrétaire général du Parti et à œuvrer, avec les équipes concernées, au renforcement de l’efficacité et de la qualité des missions confiées.

Il a également exprimé son souhait de bénéficier du soutien continu du Bureau politique, du Secrétariat du Comité central du Parti, des institutions centrales et des autorités locales, ainsi que de la coopération étroite des cadres et agents des deux organes, afin de remplir pleinement les missions assignées et de contribuer à la construction d’un Parti toujours plus intègre et fort, au service du développement rapide et durable du pays.

VNA/CVN