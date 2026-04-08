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L’Assemblée nationale a également adopté une résolution approuvant la nomination de 17 ministres et autres membres du gouvernement pour le mandat 2026-2031.
|Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân (12e à gauche), remet des fleurs de félicitations au Premier ministre Lê Minh Hung (11e à gauche), aux vice-Premiers ministres, ministres et autres membres du gouvernement du mandat 2026-2031.
|Photo : VNA/CVN
Membres du gouvernement de la République socialiste du Vietnam pour le mandat 2026-2031:
Membre du Bureau politique du Parti, Premier ministre Lê Minh Hung ;
Membre du Bureau politique du Parti, vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc ;
Membre du Bureau politique du Parti, vice-Premier ministre, général d’armée, ministre de la Défense, Phan Van Giang ;
Secrétaire du Comité central du Parti, vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà ;
Membre du Comité central du Parti, vice-Premier ministre Hô Quôc Dung ;
Membre du Comité central du Parti, vice-Premier ministre Lê Tiên Châu ;
Membre du Comité central du Parti, vice-Premier ministre Nguyên Van Thang ;
Membre du Bureau politique du Parti, général, ministre de la Police, Luong Tam Quang ;
Membre du Bureau politique du Parti, ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung ;
Membre du Comité central du Parti, ministre de l’Intérieur, Dô Thanh Binh ;
Membre du Comité central du Parti, ministre de la Justice, Hoàng Thanh Tùng ;
Membre du Comité central du Parti, ministre des Finances, Ngô Van Tuân ;
Membre du Comité central du Parti, ministre de l’Industrie et du Commerce, Lê Manh Hung ;
Membre du Comité central du Parti, ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Trinh Viêt Hung ;
Membre du Comité central du Parti, ministre de la Construction, Trân Hông Minh ;
Membre du Comité central du Parti, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh ;
Membre du Comité central du Parti, ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quân ;
Membre du Comité central du Parti, ministre de l’Éducation et de la Formation, Hoàng Minh Son ;
Membre du Comité central du Parti, ministre de la Santé, Dào Hông Lan ;
Membre du Comité central du Parti, ministre des Affaires ethniques et religieuses, Nguyên Dinh Khang ;
Membre du Comité central du Parti, gouverneur de la Banque d’État du Vietnam, Pham Duc An ;
Membre du Comité central du Parti, Inspecteur général du gouvernement, Nguyên Quôc Doan ;
Membre du Comité central du Parti, ministre, chef du Bureau du gouvernement, Dang Xuân Phong.
VNA/CVN