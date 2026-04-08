Le président de l’AN, Trân Thanh Mân, participera à l’UIP-152 en Turquie et effectuera une visite officielle en Italie

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|Le président de l’AN, Trân Thanh Mân. Photo : VNA/CVN
Le président de l'AN du Vietnam mènera également des activités bilatérales en Turquie et effectuera une visite officielle en Italie du 11 au 17 avril 2026.
Cette information a été publiée le 8 avril dans un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.
VNA/CVN