Le président de l’AN, Trân Thanh Mân, participera à l’UIP-152 en Turquie et effectuera une visite officielle en Italie

À l’invitation de la présidente de l’Union interparlementaire (UIP), Tulia Ackson, et du secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong, le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, accompagné de son épouse et à la tête d’une haute délégation vietnamienne, participera à la 152ᵉ Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152) à Istanbul, en Turquie.

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Le président de l'AN du Vietnam mènera également des activités bilatérales en Turquie et effectuera une visite officielle en Italie du 11 au 17 avril 2026.

Cette information a été publiée le 8 avril dans un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

VNA/CVN