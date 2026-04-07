Le président de l'AN à la cérémonie d'annonce des résolutions relatives au personnel

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a assisté le 7 avril à une cérémonie d'annonce et de présentation des Résolutions relatives au personnel de l'Assemblée et de son Comité permanent.

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Photo : VNA/CVN

Conformément à la Résolution n° 03/2026/QH16, les vice-présidents de la XVIe Assemblée nationale sont Dô Van Chiên, Nguyên Khac Dinh, Nguyên Thi Thanh, Nguyên Hông Diên, Nguyên Doan Anh et Nguyên Thi Hông.

D'autres Résolutions ont été présentées aux membres du Comité permanent de l'Assemblée nationale, ainsi qu'aux présidents du Conseil des affaires ethniques et des Comités de l'Assemblée.

Dans son allocution, M. Mân les a exhortés à travailler en étroite collaboration avec leurs instances respectives, à favoriser l'unité et le consensus dans l'action afin d'obtenir des résultats concrets, contribuant ainsi à renforcer la crédibilité et le prestige de l'Assemblée nationale.

Il a souligné que garantir la discipline et l'ordre au sein des agences de l'Assemblée nationale devait être une priorité absolue durant la XVIe législature.

Concernant les efforts de coordination, le président de l'Assemblée nationale a insisté sur l'importance de se conformer à la direction du Parti et de renforcer la coordination avec le gouvernement, les ministères, les secteurs et les collectivités locales. Parallèlement, il a appelé à poursuivre le développement d'une assemblée législative numérique, à accélérer la numérisation et à appliquer l'intelligence artificielle (IA) à l'élaboration des lois, au contrôle et à la prise de décision sur les grandes questions nationales.

Lâm Van Mân, président du Conseil des affaires ethniques, s'est engagé à œuvrer pour la réforme, à renforcer le professionnalisme dans toutes les activités, à consolider la coordination et la solidarité, à développer le sens des responsabilités, à rester à l'écoute des réalités du terrain et à refléter fidèlement la volonté des électeurs.

VNA/CVN