La presse japonaise met en avant la nouvelle direction vietnamienne

Concernant l’élection de Tô Lâm au poste de président de la République par l’Assemblée nationale vietnamienne, le quotidien japonais Nikkei Asia estime que le fait que le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) exerce également cette fonction devrait accélérer le processus de prise de décision.

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Le journal évoque également d’autres postes clés pourvus lors de cette session de l’Assemblée nationale, notamment le nouveau Premier ministre Le Minh Hung, ancien gouverneur de la Banque centrale. Le site Vietjo souligne que Le Minh Hung est le deuxième plus jeune Premier ministre de l’histoire du Vietnam, après le défunt Premier ministre Pham Van Dong.

Photo: VNA/CVN

Selon les médias japonais, avant d’occuper de hautes fonctions dirigeantes au sein du Parti, Le Minh Hung a travaillé pendant de nombreuses années à la Banque d’État du Vietnam. En 2016, il est devenu le plus jeune gouverneur de l’histoire. D’après Vietjo, au cours de son mandat d’avril 2016 à octobre 2020, il a enregistré plusieurs résultats marquants, notamment une gestion flexible de la politique monétaire, la stabilisation du taux de change, la maîtrise de l’inflation et une attention particulière au traitement des créances douteuses. En outre, en abaissant les taux d’intérêt et en orientant les flux de capitaux vers des secteurs prioritaires comme la production et les activités commerciales, il a soutenu l’économie et contribué à créer une base favorable au développement des entreprises dans une période marquée par de nombreuses difficultés.

Les médias japonais mettent également en avant les attentes placées dans la nouvelle direction ainsi que les défis auxquels le Vietnam est confronté. Selon Nikkei, le Vietnam s’efforce de réduire sa dépendance aux investissements directs étrangers (IDE). Le développement d’entreprises nationales dans des secteurs de haute technologie, comme les semi-conducteurs, est jugé essentiel. Afin de limiter la dépendance aux capitaux étrangers, de grands groupes comme Vingroup et Viettel sont appelés à jouer un rôle clé.

Nikkei estime également que le Vietnam devrait sortir de sa période de « structure démographique d’or » dans la seconde moitié des années 2030. Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, encourage actuellement la transition d’une économie fondée sur une main-d’œuvre à bas coût vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée, comme la technologie et le marketing des marques. Selon une entreprise japonaise, dans les projets d’investissement, "les projets utilisant moins de main-d’œuvre sont désormais privilégiés".

S’agissant de l’orientation diplomatique, Nikkei constate que To Lam poursuit une approche équilibrée vis-à-vis des grandes puissances. Le Vietnam conserve habilement une position de « non-alignement », ce qui lui permet de conclure de nombreux accords commerciaux avec plusieurs pays et régions, contribuant ainsi à attirer les investissements étrangers. Selon Nikkei, la réussite diplomatique aura une influence directe sur la croissance économique.

Abordant les relations entre le Vietnam et le Japon, Nikkei indique que le Japon doit établir des relations avec la nouvelle direction vietnamienne. Le nouveau Premier ministre Le Minh Hung étant perçu comme une personnalité connaissant bien le Japon, l’opinion japonaise espère qu’il contribuera à donner un nouvel élan aux relations bilatérales.

VNA/CVN