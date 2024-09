Relever les défis du verdissement de l'industrie

Pour atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050, comme promis lors de la COP 26, la conversion du modèle de parc industriel traditionnel en parc éco-industriel est non seulement une tendance inévitable mais aussi un impératif.

Photo : VNA/CVN

Selon le Département de la gestion des zones économiques du ministère du Plan et de l'Investissement, à la fin juillet 2024, le pays comptait 431 parcs industriels et zones franches couvrant une superficie totale d'environ 132.300 hectares, dont 301 entrés en activité.

Les statistiques montrent que les parcs industriels et les zones économiques ont représenté ces dernières années environ 35 à 40% du capital total des IDE enregistrés du pays. Le domaine de la transformation et de la fabrication a représenté, à lui seul, 70 à 80% des IDE du pays.

Les parcs industriels et les zones économiques ont contribué à accélérer le processus d'industrialisation, de modernisation, de restructuration économique et d'intégration économique du Vietnam, apportant d’importantes contributions au budget de l’État, créant des emplois et assurant la sécurité sociale.

Cependant, selon la directrice adjointe du Département de gestion des zones économiques du ministère du Plan et de l'Investissement, Vuong Thi Minh Hiêu, le développement rapide des parcs industriels et des zones économiques a exercé une forte pression sur la vie des gens. En outre, l'augmentation des activités de production industrielle peut générer de la pollution des eaux, des sols et de l'air.

À présent, les politiques de développement nationales et internationales liées à la croissance verte et à l’économie circulaire ont eu un impact direct sur l’orientation du développement des parcs industriels.

Selon Mme Hiêu, le développement de parcs éco-industriels est devenu une exigence obligatoire pour répondre à la demande de production respectueuse de l'environnement des consommateurs et mettre en œuvre les engagements nationaux pris à la COP 26 d'atteindre "zéro émission nette" d’ici 2050.

En conséquence, le gouvernement se fixe comme objectif que d'ici 2030, environ 40 à 50% des localités convertiront leurs parcs industriels en parcs éco-industriels.

Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, sur la base des résultats positifs de la mise en œuvre du modèle de parc éco-industriel au Vietnam, le gouvernement suisse s'est engagé à continuer de travailler avec l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) pour aider le Vietnam à promouvoir la mise en œuvre de parcs industriels écologiques associés à l'économie circulaire sur la période 2024-2028.

Photo : Deep C/CVN

Le document de projet "Reproduire l'approche du parc éco-industriel pour promouvoir l'économie circulaire au Vietnam" d’un capital de 3,6 millions d'USD parrainé par la Direction fédérale suisse des affaires économiques a été approuvé par le ministre du Plan et de l'Investissement en août 2024, visant à promouvoir la mise en œuvre de parcs éco-industriels à Hai Phong, Bac Ninh, Dông Nai, Hô Chi Minh Ville et Long An.

Le ministère se coordonne avec la Banque mondiale pour soutenir la construction de parcs éco-industriels à Binh Duong ; mettre en œuvre des réseaux de circulation d'eau pour un certain nombre de parcs industriels comportant de nombreuses usines textiles à Hung Yên et Thua Thiên Huê ; promouvoir l'utilisation efficace de l'énergie dans les parcs industriels pour construire des parcs industriels écologiques selon le modèle sud-coréen.

Cependant, ce processus de "verdissement" des parcs industriels se heurte actuellement à de nombreuses difficultés, du financement à la capacité des investisseurs ou à l'absence de réglementations juridiques spécifiques.

Bruno Jaspaert, directeur exécutif du parc industriel Deep C, a déclaré que le plus gros problème actuel du Vietnam était le manque de réglementations juridiques cohérentes pour accompagner ce développement. C'est pourquoi la construction d’un parc industriel vert et écologique demande beaucoup de temps et d’efforts.

En outre, les futurs parcs industriels devront faire preuve d'audace en changeant l'orientation du développement, en se concentrant sur la promotion du développement de modèles de parcs industriels écologiques et de parcs industriels verts, en considérant la science, la technologie et l’innovation comme les piliers du développement futur, a-t-il ajouté.

