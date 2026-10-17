Redonner vie au papier des Dao Tiền à Phú Thọ

Au cœur du hameau de Sưng, deux générations unissent leurs efforts pour perpétuer la fabrication du papier dó ( rhamnomeuron ). Cette noble quête jette un pont entre le passé et le présent, préservant ainsi la mémoire inestimable d’une communauté de montagne.

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Photo : PT/CVN

À l’intérieur de la demeure traditionnelle de l’ethnie Dao Tiền (Dao aux sapèques), située dans le village de Sưng, commune de Cao Sơn, province de Phú Thọ (Nord), l’artisan Lý Văn Hềnh, 70 ans, manipule avec infinie précaution des manuscrits rituels patinés par le temps. Assise à ses côtés, Lý Seo Mai, 38 ans, contemple ces feuilles à la fois fines et résistantes, sur lesquelles les caractères Nôm Dao tracés par les aïeux demeurent intacts.

Depuis des temps reculés, cette communauté recourait à cette matière pour transcrire ses livres rituels, ses chants folkloriques et ses registres généalogiques. Ces précieux volumes ont fait l’objet d’une transmission rigoureuse, assurant la pérennité du savoir populaire du groupe. “Pour nous, ce support physique constitue le sanctuaire où se trouve conservée l’âme de nos prédécesseurs. Sans cette ressource, nous n’aurions plus d’ouvrages liturgiques, et une part de notre mémoire disparaîtrait”, confie Lý Văn Hềnh.

Retrouver un métier jadis perdu

Blotti à flanc de montagne, le village abrite trente-sept foyers. Cette localité s’est imposée comme une destination de choix pour le tourisme communautaire grâce à ses paysages préservés et son identité culturelle bien ancrée. C’est en ces lieux que subsiste un savoir-faire artisanal séculaire. En arpentant les sentiers, le visiteur remarque des arbres verdoyants offrant une ombre bienfaisante. L’artisane précise que cette espèce végétale a de tout temps entretenu des liens étroits avec le quotidien des autochtones. Jadis, les habitants prélevaient l’écorce pour confectionner des feuilles robustes destinées à l’écriture ou à la peinture. L’arbre servait en outre de démarcation foncière entre les familles.

Cependant, avec l’arrivée du papier industriel, cette activité a progressivement sombré dans l’oubli. Seuls quelques rares foyers ont maintenu la tradition pour répondre à des besoins cultuels.

Durant plus d’un demi-siècle, ce métier avait déserté le paysage local. Un tournant décisif s’est produit en 2017 avec le développement de l’écotourisme dans la localité. Les interrogations des voyageurs au sujet de cette ressource ont incité les habitants à la réflexion. Inspirée par ces échanges, la jeune femme, secondée par son époux Triệu Phúc Thìn, a nourri l’ambition de revivifier cette vocation.

La reconquête fut loin d’être simple. Le couple a dû partir à la recherche des anciens pour réapprendre les techniques, inviter des experts de la province de Bắc Ninh. “Après de multiples essais, c’est en deux mille vingt-quatre que les premières feuilles parfaites ont vu le jour, marquant la résurrection d’un savoir-faire qu’on croyait perdu”, révèle-t-elle.

À la différence des articles industriels, la fabrication du papier des Dao Tiền relève d’un processus exclusivement manuel. La matière première provient de l’enveloppe d’arbustes sauvages dotés d’une écorce épaisse et de fibres longues et solides. Sitôt récoltée, l’écorce est plongée dans un bain

de chaux durant au moins trois mois afin de dissoudre la résine et d’assouplir les filaments. Viennent ensuite les phases d’ébullition, de martelage, d’élimination des impuretés, puis le délicat moulage, le pressage hydraulique, le séchage au soleil et le tri final.

Onze étapes pour une feuille

Photo : CTV/CVN

L’ensemble du protocole comprend onze opérations successives, réclamant une patience inlassable et une grande précision. La responsable souligne qu’un simple geste imprécis lors du versement sur le cadre suffit à gâcher toute la production. Exempt de produits chimiques, le papier obtenu arbore une teinte naturelle, une texture alvéolement douce, résistante et hautement absorbante. Sous la plume, l’encre adhère sans bavure, lui permettant de traverser les siècles. “Ces propriétés confèrent à ce papier un statut de matériau précieux pour la calligraphie. Toutefois, sa véritable valeur réside dans ce qu’il parvient à sauvegarder : l’alphabet, les incantations, les rituels et la mémoire collective”, analyse la restauratrice.

La réhabilitation technique ne constituait que la première étape. Pour assurer la pérennité de cette activité, les villageois ont dû imaginer des débouchés commerciaux. L’initiatrice indique que la structure s’est aujourd’hui transformée en un groupe coopératif réunissant quatorze membres. “Nous concevons une vaste gamme de produits dérivés tels que des carnets, des cartes postales, des lampions ou des boucles d’oreilles afin de séduire les visiteurs. La jeune génération s’approprie la technique et prend part à la production”, ajoute-t-elle.

Ces créations rustiques sont désormais commercialisées à Hanoï, Bắc Ninh ainsi que dans d’autres régions, garantissant emplois et revenus réguliers. Cet artisanat est devenu un pilier du tourisme local. Les touristes ne se contentent plus de séjourner chez l’habitant ; ils ont l’opportunité de s’initier aux différentes étapes de fabrication, qu’il s’agisse du moulage, de la peinture ou de la calligraphie sur des feuilles fraîchement confectionnées. “Mes concitoyens écrivent l’histoire de notre identité de leurs propres mains. Ce renouveau démontre que lorsque la communauté unit ses forces pour préserver son patrimoine, les trésors endormis refont surface”, affirme-t-elle.

Nguyễn Hồng Nhung, visiteuse venue de la capitale, exprime : “J’ai été fascinée d’assister à ce travail manuel d’une méticulosité extrême. Chaque feuille est l’aboutissement d’un labeur de longue haleine, de la macération à l’étendage. C’est une œuvre profondément significative, façonnée par la nature et l’homme”. Đặng Thị Ngọc, membre de la coopérative, précise pour sa part que la structure dégage un chiffre d’affaires annuel supérieur à un milliard de dôngs, assurant à chaque participant un revenu mensuel oscillant entre six et sept millions de dôngs et améliorant sensiblement les conditions de vie locales.

Le doyen conclut avec sagesse : au beau milieu de la modernité, le retour de cette pratique artisanale dépasse la simple résurrection d’un métier. Il s’agit d’un véritable pèlerinage pour sauvegarder l’âme culturelle des Dao Tiền tout en ouvrant de nouvelles perspectives économiques grâce au tourisme.

Huong Linh - TP/CVN