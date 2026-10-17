Les Vietnamiennes à l’honneur pour leur contribution au développement national

La cérémonie de remise des Prix des femmes vietnamiennes 2026 et du Prix Nguyên Thi Dinh (2 e édition) a eu lieu le 16 octobre à Hanoï. Elle a honoré des collectifs et des individus exemplaires pour leurs contributions dans divers domaines, tout en soulignant la nécessité de créer davantage d’opportunités permettant aux femmes de valoriser leurs capacités et de participer au développement national.

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Photo : VNA/CVN

Organisée par le Comité permanent de l’Union des femmes vietnamiennes à l’approche du 96e anniversaire de sa fondation et de la Journée des femmes vietnamiennes, célébrée le 20 octobre, la cérémonie a également été marquée par le lancement du concours "Entrepreneuriat féminin par l’innovation et valorisation des marques vietnamiennes" pour 2027.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, membre du Bureau politique, la vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Thanh, membre du Comité central du Parti, ainsi que des responsables des organes centraux et locaux, des représentants d’organisations et des invités internationaux ont assisté à l’événement.

Dans son discours, Pham Gia Túc a félicité les collectifs et les individus récompensés et salué les efforts ainsi que les résultats obtenus par l’Union des femmes vietnamiennes.

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Il a souligné que, tout au long de l’histoire de la construction et de la défense nationales, les femmes vietnamiennes avaient apporté des contributions considérables et durables. Aujourd’hui, elles sont présentes dans la quasi-totalité des domaines de la vie sociale et participent activement au développement du pays.

Les femmes représentent plus de la moitié de la population et près de la moitié de la main-d’œuvre nationale. Elles occupent également une place importante dans la vie politique et économique : elles représentent 30% des députés à l’Assemblée nationale, tandis que la proportion d’entreprises détenues ou dirigées par des femmes figure parmi les plus élevées au monde.

Selon le vice-Premier ministre permanent, ces résultats confirment que les femmes constituent une ressource et l’un des moteurs importants du développement. Les politiques en leur faveur ne doivent pas se limiter à l’assistance et à la protection, mais doivent avant tout leur donner les moyens de développer pleinement leurs capacités et de contribuer au développement du pays.

Il a appelé l’Union des femmes vietnamiennes à poursuivre le renouvellement de ses activités afin de renforcer son professionnalisme et son efficacité, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes à la base. La satisfaction des adhérentes et des femmes doit servir de référence pour améliorer la qualité des activités de l’organisation, renforcer sa capacité à les représenter et à défendre leurs droits et intérêts légitimes, ainsi qu’à répondre rapidement aux problèmes émergents.

Il a également demandé aux autorités, aux ministères et aux collectivités locales de créer un environnement favorable à l’épanouissement des femmes et de garantir l’égalité d’accès à l’éducation, à l’emploi, aux capitaux, aux sciences et aux technologies ainsi qu’au bien-être social. Une attention particulière doit être accordée aux femmes vivant en milieu rural, dans les régions montagneuses et reculées, aux femmes handicapées, aux ouvrières, aux intellectuelles et aux entrepreneures.

Le Prix des femmes vietnamiennes 2026 a été décerné à cinq collectifs et douze individus, sélectionnés parmi 54 candidatures. Les lauréats se sont distingués dans différents domaines, notamment la recherche scientifique, la gestion publique, les entreprises, l’éducation, la santé, les forces armées, la culture et le sport.

Depuis sa création en 2002, ce prix a distingué 110 collectifs et 218 individus. Les lauréats se sont illustrés par leurs réalisations, leurs initiatives et leurs contributions concrètes au développement socio-économique, à l’amélioration des conditions de vie et au développement des communautés.

Le deuxième Prix Nguyên Thi Dinh a récompensé 32 cadres permanents exemplaires de l’Union des femmes vietnamiennes, sélectionnés parmi environ 4 000 cadres de l’organisation à tous les niveaux. Dévoués à leur mission et proches des adhérentes, ces cadres contribuent à traduire dans la pratique les orientations du Parti ainsi que les politiques et les lois de l’État. Elles jouent également un rôle de relais entre les femmes et les autorités, en faisant remonter leurs aspirations et en défendant leurs droits et intérêts légitimes.

Photo : VNA/CVN

Le concours d’entrepreneuriat féminin pour 2027 a été lancé à cette occasion sous le thème "La double transition, un nouveau moteur de croissance économique". Il vise à stimuler l’entrepreneuriat et l’innovation chez les femmes, à promouvoir l’application des sciences et des technologies, la transformation numérique et la transition verte, ainsi qu’à renforcer les marques de produits vietnamiens.

Inscrit dans le cadre du projet gouvernemental de soutien à l’entrepreneuriat féminin pour la période 2026-2035, ce concours s’inscrit dans la continuité du programme mis en œuvre entre 2017 et 2025. Il vise notamment à mettre en relation les projets portés ou dirigés par des femmes avec les entreprises, les investisseurs, les experts et les organismes d’accompagnement, afin de faciliter leur accès aux ressources et d’améliorer l’efficacité de leurs activités.

La nouveauté de cette édition est la participation, pour la première fois, d’un assistant fondé sur l’intelligence artificielle, baptisé "AI Women Start Up", chargé de fournir des informations, de répondre aux questions et de faciliter l’accès aux ressources liées au concours et à l’accompagnement des femmes entrepreneures.

Cette initiative témoigne de la volonté de l’Union des femmes vietnamiennes de renouveler ses méthodes de travail et de renforcer l’utilisation des technologies numériques, contribuant ainsi à promouvoir l’entrepreneuriat féminin, le développement de l’économie privée et l’innovation.

VNA/CVN