Exposition

Reconversion artistique : Dô Manh Cuong, du styliste au peintre

Du 12 au 20 septembre, le Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville accueille " Những mùa hoa trong ký ức " ("Les saisons florales de la mémoire"), première exposition personnelle de Dô Manh Cuong. Après avoir marqué l’univers de la mode par ses créations haut de gamme, le célèbre styliste franchit une nouvelle étape en se consacrant officiellement à la peinture.

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Photo : Kiêng Cân Team/CVN

Le styliste Dô Manh Cuong présente 45 œuvres dans l’exposition "Les saisons florales de la mémoire". Pour lui, il s’agit de dévoiler pleinement l’univers pictural qu’il a cultivé et préservé au fil des années, après une vingtaine d'années de notoriété dans la mode.

Cette exposition marque un retour aux origines : la peinture est apparue dans sa vie avant même la mode et l’a accompagnée discrètement pendant deux décennies.

La mode lui a appris à structurer les volumes sur le corps, tandis que la peinture lui offre la liberté de laisser les couleurs s’affranchir de toute forme. Ces deux parcours se rejoignent aujourd’hui dans cette exposition.

Avant de se tourner vers la création, Dô Manh Cuong avait d’abord rêvé d’étudier le journalisme, mais échoua à trois reprises au concours d’entrée. Il choisit alors le dessin, fut admis dans trois écoles d’art et décida finalement d’étudier la céramique à l’Université des beaux-arts industriels de Hanoï.

Photo : Kiêng Cân Team/CVN

Deux ans plus tard, il partit en France pour étudier à l’École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. De retour au Vietnam avec son diplôme en design de mode, il bâtit patiemment sa carrière, de la collection “Cô đơn” (“Solitude”) lancée en 2007 sous sa marque DMC jusqu’à la création de Sixdo en 2020. Il s’impose ainsi comme l’un des stylistes les plus influents du pays, en développant un univers à la fois ambitieux et singulier.

Son désir de revenir à la peinture s’est réveillé une fois son activité dans la mode stabilisée. Depuis deux ans, il consacre l’essentiel de son temps à cet art, choisissant pour sa première exposition de mettre en lumière fleurs et végétaux. Ce thème lui permet d’offrir au public un aperçu complet de l’univers pictural qu’il a discrètement cultivé pendant de longues années.

Les fleurs qu’il représente ne sont pas de simples motifs décoratifs. Elles portent une charge émotionnelle, traduisant la vie, la fragilité, la joie, les souvenirs, mais aussi les instants de solitude dissimulés derrière leur éclat.

Minh Thu/CVN