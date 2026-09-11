L’Oktoberfest 2026 apporte l’esprit bavarois dans les villes vietnamiennes

Le GBA Oktoberfest Vietnam 2026 apportera l’esprit de la Bavière à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, perpétuant ainsi une tradition de 34 ans d’échanges culturels, de gastronomie allemande et de liens communautaires entre l’Allemagne et le Vietnam.

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Photo : CTV/CVN

Cette information a été dévoilée lors d’une conférence de presse organisée jeudi 10 septembre à Hanoï par l’Association des entreprises allemandes (GBA), AHK Vietnam et l’hôtel JW Marriott Hanoi, afin de présenter la série d’événements GBA Oktoberfest Vietnam 2026.

Fort de 34 éditions, le festival a pris de l’ampleur au fil de plus de trois décennies pour devenir un rendez-vous culturel incontournable, tant pour les communautés allemande et vietnamienne que pour les amis internationaux présents au Vietnam. La GBA qualifie elle-même cet événement de célébration phare et précise qu’il est organisé au Vietnam depuis 1992.

L’Oktoberfest trouve ses origines en Bavière, dans le sud de l’Allemagne, et reste étroitement lié à l’esprit communautaire, à la musique traditionnelle, à la gastronomie et à l’hospitalité. Depuis sa première édition au Vietnam en 1992, le festival offre un lieu de rencontre privilégié où Allemands, Vietnamiens et visiteurs internationaux peuvent partager repas et musique tout en découvrant les facettes uniques de la culture allemande.

Photo : DNTT/CVN

Au-delà de la bière, le GBA Oktoberfest recrée l’ambiance bavaroise grâce à de la musique live, des costumes traditionnels et des spécialités allemandes. Au fil des ans, l’événement est devenu une véritable plateforme d’échanges culturels et de liens communautaires, rassemblant les gens dans une atmosphère ouverte et conviviale.

Le succès de l’événement s’est confirmé lors de l’édition 2025, qui a attiré plus de 11.000 visiteurs et vu la consommation de plus de 25.000 litres de bière.

Alexander Ziehe, président de la GBA, a souligné que l’Oktoberfest est bien plus qu’un simple festival : il agit comme un pont entre les communautés allemande et vietnamienne et crée des opportunités de rapprochement pour les entreprises, les partenaires et les amis.

"À l’aube de la 34e édition de l’Oktoberfest au Vietnam, nous sommes fiers de perpétuer cette tradition de longue date et de faire rayonner l’authentique esprit bavarois dans trois villes du pays", a-t-il déclaré.

Forte de plus de 430 membres et partenaires au Vietnam, la GBA figure parmi les plus importantes associations d’entreprises étrangères du pays.

Lors de l’édition 2026, l’ambiance bavaroise sera au rendez-vous grâce aux prestations du groupe autrichien O’zapft, aux plats traditionnels allemands préparés par des chefs expérimentés et à une sélection de bières allemandes importées.

Des boissons sans alcool seront également proposées, offrant ainsi aux visiteurs un plus large choix.

Björn Koslowski, représentant en chef adjoint d’AHK Vietnam, a déclaré que le GBA Oktoberfest est devenu, au fil des ans, un événement reflétant la diversité des relations germano-vietnamiennes et rapprochant la culture, les traditions et les valeurs allemandes de la communauté.

AHK Vietnam continuera de soutenir et d’accompagner le GBA Oktoberfest Vietnam pour sa 34e édition, a-t-il indiqué à la presse.

À Hanoi, le festival est organisé conjointement par la GBA, AHK Vietnam et l’hôtel JW Marriott Hanoï, sous le patronage de l’ambassade d’Allemagne à Hanoï et du consulat général d’Allemagne à Hô Chi Minh-Ville.

L’édition 2026 se tiendra à Hô Chi Minh-Ville du 24 au 26 septembre, à Dà Nang le 2 octobre et à Hanoï du 8 au 10 octobre. Elle sera organisée conjointement par la GBA, AHK Vietnam et l’hôtel JW Marriott Hanoï, sous le patronage de l’ambassade d’Allemagne à Hanoï et du consulat général d’Allemagne à Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN