France - Vietnam : un nouvel élan pour la coopération culturelle

Dans le cadre de la visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, son épouse, Ngô Phuong Ly, a eu, le 10 septembre à Paris, une rencontre avec la ministre française de la Culture, Catherine Pégard.

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Photos : VNA/CVN

Au cours de l’entretien, Ngô Phuong Ly a salué l’engagement de la ministre française et de ses collaborateurs en faveur de la culture, soulignant la richesse de l’identité culturelle millénaire du Vietnam, que le pays souhaite promouvoir davantage auprès du public français et international.

Se félicitant du dynamisme croissant de la coopération culturelle bilatérale, elle a proposé de renforcer les échanges entre les deux ministères de tutelle et de développer des initiatives conjointes, avec la participation de l’Institut français au Vietnam, du Centre culturel du Vietnam en France et des ambassades des deux pays, afin de concrétiser les projets de coopération.

Multiplier les échanges et les initiatives culturelles entre les deux pays

Parmi les initiatives proposées figure la "Semaine du théâtre vietnamien en France", prévue en octobre prochain, qui fera suite à la "Semaine du cinéma vietnamien" organisée en 2025. Le programme devrait se dérouler dans plusieurs lieux culturels prestigieux de la capitale française et présenter au public français différentes formes des arts de la scène vietnamiens, notamment les marionnettes sur l’eau, le théâtre traditionnel et la danse contemporaine.

En réponse, Catherine Pégard a accueilli favorablement cette proposition, estimant qu’elle contribuerait à promouvoir la culture vietnamienne et à renforcer les échanges culturels entre les deux pays, notamment avec la participation de metteurs en scène français.

La ministre française a également rappelé les résultats du programme de coopération signé par les deux ministères de la Culture en 2024, notamment à travers le partenariat entre l’Opéra Royal du château de Versailles et le Théâtre Hô Guom de Hanoï.

La partie vietnamienne a par ailleurs sollicité le soutien de la France dans plusieurs domaines, notamment l’accès aux archives précieuses relatives au Président Hô Chi Minh, la promotion du cinéma vietnamien au Festival de Cannes et le développement de partenariats entre institutions culturelles des deux pays.

Hanoï a également invité officiellement la France à participer au 2e Festival mondial de la culture, prévu en octobre, ainsi qu’au 7e Festival international du film de Hanoï, qui se tiendra en novembre.

Soutenant ces propositions, la ministre Catherine Pégard a suggéré de concrétiser les engagements par une lettre d’intention commune. Elle a également souligné la nécessité de concilier la préservation du patrimoine et l’innovation dans les industries culturelles et créatives, proposant notamment l’organisation d’expositions croisées entre les deux pays.

Un moment important de la rencontre a été la cérémonie de restitution d’un tambour de bronze de la culture de Dông Son, organisée par le ministère français de la Culture en présence de Ngô Phuong Ly. Mesurant 40,7cm de haut et 54,5cm de diamètre et pesant 17,2 kg, cet objet datant du Ve siècle avant J.-C. avait été saisi par les douanes françaises à Rennes en 2014. Il a été officiellement remis au ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Lors de la cérémonie, Catherine Pégard a souligné le rôle essentiel de la culture dans les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays. Le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, a pour sa part qualifié cette restitution de "rapatriement d’un symbole patrimonial et de l’âme nationale".

Photos : VNA/CVN

En fin d’après-midi, Ngô Phuong Ly et l’épouse du président français, Brigitte Macron, ont visité l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Fondée en 1817, l’école a formé de nombreux peintres, sculpteurs et architectes de renommée internationale. Elle conserve également plus de 450.000 objets, livres et œuvres d’art, constituant l’une des plus importantes collections publiques de France.

VNA/CVN