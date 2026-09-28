Hô Chi Minh-Ville

Le déploiement d'une zone concentrée des technologies numériques à l’étude

Le projet Stavian Digital Park, une zone concentrée consacrée aux technologies numériques d'envergure spécialisée au service de l'intelligence artificielle et du cloud computing, offrant une connectivité réseau diversifiée et orientée vers le développement durable avec une superficie prévue de 300 ha, sera déployé à Hô Chi Minh-Ville.

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Photo : VNA/CVN

Le projet intègre les énergies vertes et renouvelables dans son mix énergétique, tout en se raccordant à l'infrastructure de transmission internationale à haute capacité.

Selon les informations de Cushman & Wakefield Vietnam, le projet est mis en œuvre avec la participation du Groupe Stavian, de l'Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA), de Cushman & Wakefield et d'APTelecom.

Concrètement, le Stavian Digital Park dispose d'un accès au système de câbles sous-marins internationaux d'une capacité allant jusqu'à 200 Terabits par seconde, avec une puissance électrique prévue de 300 Megawatts pour la première phase d'ici 2030. Le projet est conçu pour servir les fournisseurs mondiaux de services cloud, les entreprises, l'infrastructure numérique gouvernementale, les réseaux de diffusion de contenu et les tâches d'intelligence artificielle.

Un composant essentiel du plan directeur réside dans l'intégration d'un système solaire sur site et d'infrastructures d'énergies renouvelables, contribuant à élargir l'utilisation d'électricité à faible empreinte carbone, tout en aidant les entreprises technologiques mondiales à répondre aux exigences de plus en plus strictes en matière de développement durable et d'énergie propre.

Une phase décisive du développement économique numérique

Lê Anh Dung, directeur général de la Société par actions d'infrastructures de hautes technologies Stavian, membre du Groupe Stavian, a déclaré que le Stavian Digital Park (parc numérique de Stavian) est conçu comme une zone technologique numérique concentrée - une "plateforme à guichet unique" capable de répondre aux besoins en infrastructures de transmission et en infrastructures énergétiques, conformes aux nouvelles normes technologiques et d'infrastructures énergétiques renouvelables afin de fournir des services fiables et continus à haute résilience au profit des investisseurs développant des centres de données hyperscale pour le déploiement de l'intelligence artificielle et du cloud computing, des entreprises et des utilisateurs d'infrastructures numériques à grande échelle, tout en créant une valeur économique et stratégique à long terme.

Selon Lê Anh Dung, à travers l'investissement et le développement d'infrastructures technologiques avancées, connectables et extensibles selon les normes internationales, le groupe Stavian souhaite contribuer à renforcer la compétitivité, la position et le rôle du Vietnam dans l'écosystème numérique régional et mondial. Les compétences mondiales et la compréhension du marché vietnamien de Cushman & Wakefield fourniront les bases de données, les analyses et le cadre de mise en œuvre nécessaires pour faire avancer le projet vers les phases suivantes.

En tant qu'entité réalisant l'étude de faisabilité globale du projet, Hoàng Nguyêt Minh, directrice générale de Cushman & Wakefield Vietnam, a indiqué que le Vietnam entre dans une phase décisive de son développement économique numérique, entraînant un besoin manifeste de capacités de centres de données plus vastes, plus fiables et plus durables. Cette étude constitue une étape importante pour faire du Stavian Digital Park un projet méthodiquement planifié, capable d'appuyer les objectifs de développement de l'économie numérique et de répondre à l'évolution des besoins d'infrastructures du Vietnam.

Selon l'étude de Cushman & Wakefield, le marché des centres de données à Hô Chi Minh-Ville enregistre une croissance positive. Au premier semestre 2026, l'offre en cours de développement a atteint 68 Megawatts, soit plus du double de la capacité opérationnelle actuelle de la ville. Bien que le secteur des centres de données au Vietnam en soit encore à ses débuts par rapport aux grands hubs régionaux, les réformes politiques, l'augmentation des flux de capitaux internationaux et l'amélioration de la connectivité créent des conditions favorables pour les projets répondant aux normes globales de taille, de résilience, d'efficacité opérationnelle et de durabilité.

VNA/CVN