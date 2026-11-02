Quang Tri fait voler ses sentinelles sur le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng

La province de Quang Binh (Centre) envisage de déployer des drones au sein du Parc national de Phong Nha - Ke Bàng afin de détecter proactivement les menaces pesant sur ce patrimoine mondial et de moderniser sa gestion face aux difficultés de surveillance de sa vaste forêt accidentée.

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Avec plus de 121.764 ha de forêts naturelles sous sa responsabilité, le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng doit composer avec un relief karstique particulièrement accidenté. Entre escarpements et zones difficiles d’accès, les équipes de terrain font face à des obstacles majeurs qui compliquent la surveillance et la prévention des atteintes à l’environnement.

Photo : VNA/CVN

Selon la direction du site, 1.875 patrouilles ont été déployées au cours des dix premiers mois de l’année 2026, couvrant une distance totale de plus de 16.750 kilomètres. Grâce à cette stratégie globale de gestion et de protection, aucun point chaud lié à la déforestation, au braconnage, au trafic de bois ou aux incendies de forêt n’a été déploré sur le territoire.

Pour autant, la vigilance reste de mise : l’immensité du massif et la complexité du relief continuent de peser lourdement sur les équipes, les équipements et les calendriers professionnels. Ce défi permanent exige désormais de nouvelles solutions d’appui pour optimiser la surveillance du site.

Ces derniers temps, le comité de gestion du parc a franchi un cap décisif dans la modernisation de ses méthodes de gestion et de protection forestière. L’intégration de solutions technologiques de pointe - telles que le logiciel SMART, les systèmes d’information géographique (GIS), l’imagerie satellite, ainsi qu’une flottille de trois drones (UAV) - est désormais pleinement opérationnelle.

Ces outils numériques transforment le quotidien des équipes sur le terrain. Ils optimisent le ciblage des patrouilles, fiabilisent le suivi en temps réel de l’évolution des ressources naturelles et renforcent les dispositifs de prévention et de lutte contre les incendies.

Grâce à leur capacité d’observation aérienne, les drones capturent des images précises du relief et détectent instantanément la moindre anomalie ou activité suspecte, ce qui permet aux forces d’intervention de déclencher immédiatement des vérifications ciblées au sol.

Sur la base de son expérience de terrain, le comité de gestion du parc a préconisé de pousser plus loin l’usage des drones pour la surveillance et les patrouilles dans les zones clés et les terrains accidentés afin de repérer au plus tôt les risques de déforestation et d’incendies, et appuyer les opérations de recherche et de sauvetage. Il a également proposé de déployer des caméras dotées d’intelligence artificielle (IA) aux portes d’entrée du parc, sentiers de randonnée et zones frontalières.

Le vice-président permanent du comité populaire de la province de Quang Tri, Hoàng Nam, a déclaré que l’intégration des nouvelles technologies est devenue indispensable pour optimiser la gestion des forêts, la prévention des incendies et les opérations de sauvetage.

Il a souligné l’urgence de déployer des drones dans les zones au relief complexe, à l’image du Parc national de Phong Nha - Ke Bàng, afin de prêter main-forte aux équipes sur le terrain.

Priorité à l’efficacité concrète

Photo : VNA/CVN

Selon le responsable, il convient d’abord de sélectionner les actions les plus réalisables afin de lancer une phase pilote au sein du parc, une étape dont l’évaluation concrète sur le terrain sera essentielle avant d’envisager un déploiement à l’échelle provinciale. Cette approche permettra ainsi de concentrer les ressources et d’éviter les investissements technologiques sans efficacité immédiate.

Malgré un potentiel évident, l’usage des drones pour la gestion et la protection des forêts se heurte encore à de sérieux obstacles, notamment la procédure de délivrance des autorisations de vol, le coût d’acquisition des équipements et le manque de personnel qualifié, les lacunes des infrastructures télécoms, qui freinent la connectivité et le traitement des données en temps réel. Le relief escarpé des montagnes karstiques exige des appareils de haute technicité, dotés d’une grande autonomie et d’une capacité de transmission à toute épreuve.

Le président du Comité populaire de la province de Quang Tri, Bùi Hoàng Phuong a estimé que l’étude et le déploiement des drones s’avèrent indispensables pour optimiser la gestion, la surveillance et la protection des massifs forestiers, en particulier au cœur des zones les plus enclavées.

Sur cette base, le responsable a validé le principe d’une étude et d’un déploiement pilote de drones au sein du parc national de Phong Nha - Ke Bàng. Il a confié la direction du projet au comité de gestion du parc, qui devra collaborer avec les ministères, départements et entités concernés pour élaborer un plan d’action précis.

Il a exigé que les phases d’étude et de déploiement clarifient impérativement plusieurs aspects clés : les conditions techniques, le mode opératoire, le budget, le cadre juridique ainsi que l’impact pratique sur le terrain.

Dans l’immédiat, la priorité doit être donnée à des actions concrètes et simples à mettre en œuvre dans le cadre d’une phase pilote, à la location de services auprès d’entreprises technologiques qualifiées, et à l’optimisation du matériel et des ressources déjà disponibles.

La province a orienté le comité de gestion du parc vers un partenariat plus étroit avec les forces de sécurité publique, l’armée, les garde-frontières, ainsi qu’avec les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de technologies, en ciblant le règlement des questions relatives à l’obtention des autorisations de vol, à la gestion technique, au déploiement des infrastructures de connexion et à l’exploitation des équipements.

L’intégration des drones dans la gestion et la protection des forêts ne remplace en aucun cas les patrouilles de terrain des garde-forestiers. Elle leur offre plutôt un outil de surveillance complémentaire crucial, permettant de détecter les risques au plus tôt et d’optimiser l’utilisation des ressources.

S’inspirant du modèle pilote du Parc national de Phong Nha-Ke Bàng, la province de Quang Tri ambitionne de généraliser ces innovations technologiques à la gestion de ses ressources naturelles, renforçant ainsi la protection de ses écosystèmes forestiers et la préservation de ce patrimoine naturel mondial.

VNA/CVN