Le Vietnam entend renforcer sa compétitivité sur le marché du tourisme MICE

Le Vietnam dispose de nombreux atouts pour développer le tourisme MICE (réunions, voyages de motivation, conférences et expositions). La diversité de ses destinations, ses coûts compétitifs, la qualité de ses infrastructures d’hébergement et son expérience dans l’organisation de grands événements contribuent à renforcer son attractivité.

>> Tourisme MICE : durabilité, numérique et opportunités

>> Dà Nang mise sur le tourisme MICE pour attirer davantage de visiteurs

>> Hô Chi Minh-Ville : le tourisme MICE en pilier stratégique du développement

Pour attirer davantage de groupes internationaux, le pays doit toutefois intensifier sa promotion ciblée, améliorer ses infrastructures et mettre en place des politiques de soutien adaptées.

Photo : VNA/CVN

Selon Pham Van Bay, directeur adjoint de la succursale de Hanoï de Vietravel, la reprise du tourisme international et le renforcement des capacités nationales en matière d’organisation événementielle créent des conditions favorables au développement de ce segment.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, le Vietnam a accueilli près de 17,7 millions de visiteurs étrangers, soit une hausse de 14,5% en glissement annuel. Cette progression ouvre de nouvelles perspectives pour les voyages d’affaires, les conférences, les séminaires et les séjours de récompense. La demande se diversifie, allant des réunions combinées à des circuits touristiques aux formations, en passant par les activités de cohésion d’équipe, la fidélisation des partenaires et la promotion des marques.

Le Vietnam peut notamment associer activités professionnelles, détente et découverte culturelle au cours d’un même séjour. Ses hôtels et complexes hôteliers haut de gamme, la richesse de sa gastronomie, le développement de ses liaisons aériennes internationales ainsi que ses coûts d’organisation relativement compétitifs constituent autant d’atouts pour les entreprises souhaitant réunir leurs employés, leurs clients et leurs partenaires.

Nguyên Tiên Dat, vice-président de l’Association du tourisme de Hanoï et directeur d’AZA Travel, indique que plusieurs groupes internationaux choisissent déjà le Vietnam pour leurs programmes MICE, notamment pour des séjours de loisirs réunissant un grand nombre de participants. Le pays doit cependant diversifier son offre afin d'attirer davantage de conférences, d'expositions et d'événements favorisant les échanges commerciaux.

Les capacités d’organisation du Vietnam ont notamment été mises à l’épreuve lors de la célébration du Vesak des Nations unies en 2025. Vietravel avait alors pris en charge plus de 2.600 délégués venus de 85 pays et territoires, répartis dans 15 hôtels de quatre et cinq étoiles, avec le concours de plus de 200 guides touristiques. En 2026, l’entreprise a créé deux structures spécialisées : le Centre MICE Vietnam et le Centre MICE du Nord.

Le Vietnam reste néanmoins confronté à la concurrence de destinations déjà bien établies sur ce marché, telles que Singapour, la Thaïlande et la Malaisie. Sa promotion touristique demeure insuffisamment ciblée sur le segment MICE et doit mieux mettre en valeur ses capacités à accueillir de grands congrès, des expositions et des événements d’entreprise. Les infrastructures présentent également des disparités : certaines destinations disposent d’hôtels haut de gamme, mais manquent d’espaces adaptés à l’organisation simultanée de conférences, d’expositions, de galas et d’activités annexes réunissant plusieurs milliers de participants. Les formalités d’entrée, les temps d’attente dans les aéroports et les déplacements des groupes importants peuvent également nuire à l’expérience des visiteurs.

Nguyên Tiên Dat préconise un renforcement du soutien des autorités, à l’instar de la République de Corée, qui dispose d’un organisme spécialisé et de programmes d’incitation adaptés à la taille des groupes. De son côté, Pham Van Bay estime nécessaire d’élaborer une stratégie nationale définissant les marchés prioritaires, les événements ciblés et les atouts propres à chaque destination. L’accueil de grands événements internationaux nécessitant plusieurs années de préparation, le Vietnam pourrait mettre en place un organisme de type Convention Bureau, chargé de promouvoir les destinations, de préparer les dossiers de candidature et de mettre en relation les agences de voyages, les compagnies aériennes, les établissements hôteliers et les centres de congrès. Des mécanismes d’aide adaptés aux grands groupes internationaux devraient également être étudiés.

Le développement de ce segment nécessite enfin des centres de congrès et d’exposition modernes, bien connectés aux réseaux d’hébergement, de transport et aux circuits touristiques. L’offre pourrait également être diversifiée pour accueillir des foires, des rencontres commerciales internationales et des événements liés aux industries culturelles. La mise en place d’un système national de données permettrait de suivre l’évolution des marchés, le nombre de participants, les nuitées, les dépenses et les types d’événements afin d’évaluer l’efficacité des actions de promotion. La formation des ressources humaines devrait, quant à elle, mettre l’accent sur la gestion événementielle, les langues étrangères, la maîtrise des technologies et la gestion des situations imprévues.

Le développement du tourisme MICE repose ainsi autant sur les capacités organisationnelles et la coordination des services que sur l’attractivité des destinations. Une promotion ciblée, des mécanismes de soutien appropriés et des infrastructures répondant aux normes internationales permettraient au Vietnam de mieux valoriser ses atouts et de renforcer sa compétitivité sur le marché régional du tourisme MICE.

VNA/CVN