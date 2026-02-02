Le PM Pham Minh Chinh adresse ses félicitations à son homologue ivoirien

>> Le Vietnam et la Côte d'Ivoire souhaitent renforcer leurs liens économiques
>> Célébration des 50 ans de relations diplomatiques Vietnam - Côte d'Ivoire
|Le Premier ministre ivoirien Robert Beugre Mambe.
|Photo : qiraatafrican.com/CVN
À l’occasion de la reconduction de Robert Beugre Mambe au poste de Premier ministre de la Côte d’Ivoire, le 2 février 2026, le Premier ministre Pham Minh Chinh lui a adressé un message de félicitations.
Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a également envoyé un message de félicitations à Niale Kaba, nommée ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.
VNA/CVN