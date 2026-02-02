icon search
Le PM Pham Minh Chinh adresse ses félicitations à son homologue ivoirien

À l’occasion de la reconduction du Premier ministre de la Côte d’Ivoire, le Premier ministre Pham Minh Chinh lui a adressé ses félicitations.

Le Premier ministre ivoirien Robert Beugre Mambe.
Photo : qiraatafrican.com/CVN

À l’occasion de la reconduction de Robert Beugre Mambe au poste de Premier ministre de la Côte d’Ivoire, le 2 février 2026, le Premier ministre Pham Minh Chinh lui a adressé un message de félicitations.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a également envoyé un message de félicitations à Niale Kaba, nommée ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

