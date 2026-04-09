Période 2026-2030

Programme de prévention et de réponse à la violence basée sur le genre

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a signé la décision n° 625/QĐ-TTg du 6 avril 2026, promulguant le Programme de prévention et de réponse à la violence basée sur le genre pour la période 2026-2030.

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Photo : VNA/CVN

Le programme vise à réduire la violence basée sur le genre à l’échelle nationale, en renforçant les actions d’éducation et de sensibilisation afin de favoriser des changements durables de comportement. Il prévoit également l’extension de modèles de services d’assistance centrés sur les victimes, garantissant que toute personne, en particulier les femmes et les filles, puisse accéder en temps opportun à des services de soutien et de protection, et vivre dans un environnement sûr, égalitaire et exempt de violence.

D’ici 2030, l’objectif est que 100% des victimes de violences basées sur le genre soient identifiées et aient accès à au moins un service d’assistance approprié. Chaque province ou ville relevant de l’autorité centrale devra disposer d’au moins cinq structures d’hébergement d’urgence communautaires, conformes aux normes et adaptées aux réalités locales.

Le programme fixe également pour objectif que 60% des provinces et villes mettent en place des mécanismes de coordination intersectorielle. Parallèlement, 100% d’entre elles devront déployer des dispositifs de réception en ligne ou des applications numériques dédiées à la gestion et à l’accompagnement des victimes. En outre, tous les établissements éducatifs devront élaborer et appliquer des procédures de prévention, de détection et de réponse à la violence basée sur le genre, tandis que toutes les entreprises devront intégrer des dispositions relatives à la prévention du harcèlement au travail, conformément au Code du travail.

En outre, 80% des agents publics, travailleurs sociaux et collaborateurs concernés bénéficieront de formations visant à renforcer leurs connaissances et leurs compétences, notamment en matière d’assistance et de soutien juridique aux victimes.

Afin d’atteindre ces objectifs, le programme s’articule autour de cinq axes principaux. Premièrement, le renouvellement des activités de communication et d’éducation, avec le passage d’une sensibilisation générale à une approche orientée vers le changement de comportement, ainsi qu’un renforcement des compétences en matière de sécurité numérique, en particulier chez les jeunes.

Deuxièmement, le développement et la généralisation de modèles de services intégrés d’assistance, combinant soins de santé, soutien psychologique et conseil juridique, ainsi que l’amélioration des structures d’hébergement, avec une attention particulière portée aux groupes vulnérables tels que les femmes handicapées, issues de minorités ethniques ou migrantes.

Troisièmement, le renforcement des mécanismes de coordination intersectorielle et des activités de contrôle entre les ministères, les organes centraux et les autorités locales.

Quatrièmement, le renforcement des capacités des personnels concernés, notamment par des formations spécialisées permettant une détection précoce et une intervention rapide, y compris face aux violences en ligne.

Enfin, cinquièmement, la promotion de la coopération internationale et de la transformation numérique, afin de mobiliser des ressources, de partager des expériences et de développer des systèmes de données intégrés pour une gestion plus efficace de la prévention et de la réponse à la violence basée sur le genre.

VNA/CVN