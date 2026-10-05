Hanoï referme le Festival des cultures du monde, avec déjà les yeux tournés vers 2027

À la Cité impériale de Thang Long, la 2 e édition du Festival des cultures du monde à Hanoï s’est achevée dans une atmosphère à la fois festive et solennelle. Pendant quatre jours, 50 pays et organisations internationales ont fait dialoguer arts, gastronomie, cinéma et traditions, transformant le patrimoine en passerelle entre les peuples.

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Photos : VNA/CVN

Le soir du 4 octobre, la Cité impériale de Thang Long a accueilli une cérémonie de clôture à la hauteur de l’événement. Après quatre jours de rencontres, de spectacles et de découvertes, la 2e édition du Festival des cultures du monde à Hanoï - 2026 s’est refermée, laissant aux habitants de la capitale comme aux visiteurs vietnamiens et internationaux le souvenir d’une grande célébration de la diversité culturelle.

Placée sous le thème "Convergence des patrimoines - Façonner l’avenir", cette édition a réuni 50 pays et organisations internationales autour de 45 espaces culturels, 19 troupes artistiques internationales, 35 stands gastronomiques et un programme cinématographique présentant des œuvres issues de près de 20 cinématographies nationales. Du 1er au 4 octobre, le site millénaire s’est mué en un carrefour culturel où patrimoine, spectacle vivant, mode, gastronomie et tourisme se sont croisés et enrichis.

Photo : VNA/CVN

Le monde au cœur de Hanoï

L’un des faits marquants de cette édition aura été son rayonnement au-delà de l’enceinte historique de Thang Long. Le festival s’est invité dans plusieurs espaces publics de Hanoï, notamment dans la zone piétonne autour du lac Hoàn Kiêm, où des défilés hauts en couleur ont permis de rapprocher les cultures des pays participants du grand public.

Costumes traditionnels, danses, musiques et expressions artistiques venues des cinq continents ont ainsi animé les rues de la capitale. Ces rencontres ont transformé l’espace urbain en une scène à ciel ouvert, favorisant les échanges entre artistes, artisans et spectateurs dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Le rayonnement de l’événement a également été amplifié par la retransmission en direct des cérémonies d’ouverture et de clôture sur la Télévision nationale du Vietnam VTV et les plateformes numériques. Les images du festival ont ainsi touché un large public, au Vietnam comme à l’étranger, confortant l’image de Hanoï comme capitale culturelle ouverte sur le monde.

L’édition 2026 revêtait en outre une dimension symbolique particulière, puisqu’elle coïncidait avec le 50e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’UNESCO. Elle a ainsi constitué une nouvelle occasion pour le pays d’affirmer son engagement en faveur de la préservation du patrimoine et du dialogue entre les cultures.

Faire vivre le patrimoine

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie de clôture, la ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh, a rappelé que la culture constitue pour le Vietnam à la fois le fondement spirituel de la société, un objectif de développement, un moteur de croissance et une ressource précieuse pour la nation.

Selon elle, préserver le patrimoine ne consiste pas seulement à protéger les traces du passé. Il s’agit aussi de les faire vivre dans la société contemporaine, de stimuler la créativité, de faire émerger de nouvelles valeurs et de les transmettre aux générations futures.

Le festival illustre pleinement cette ambition. Lorsque patrimoine, arts, cinéma, mode, gastronomie et tourisme se rencontrent, ils ne se limitent plus à présenter des traditions : ils donnent naissance à de nouvelles expériences, à de nouveaux produits et à de nouvelles opportunités de coopération.

Une scène aux couleurs du monde

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Le point d’orgue de la soirée a été un programme artistique exceptionnel, articulé en deux parties, "Les couleurs de la rencontre" et "Salutations du Vietnam". Le public a découvert des sonorités et des danses venues d’Iran, de Russie, du Mexique, du Myanmar et de Belgique, auxquelles se sont joints les artistes vietnamiens.

La première partie a offert une scène ouverte au dialogue et au partage, réunissant des expressions artistiques venues de différents horizons. La seconde a entraîné les spectateurs dans un voyage allant des racines patrimoniales vers un Vietnam contemporain, dynamique, créatif et résolument tourné vers le monde.

Au-delà de la scène, le festival a favorisé les rencontres entre artistes, artisans, créateurs et public, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle et les liens d’amitié entre les pays participants. Le Comité d’organisation a également remis des médailles commémoratives aux délégations internationales, en reconnaissance de leur participation, de leur identité culturelle et de leur esprit de partage.

Photos : Thuy Hà/CVN

Fort du succès de ses deux premières éditions, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme poursuivra sa coopération avec le ministère des Affaires étrangères, le Comité populaire de Hanoï, l’UNESCO et les partenaires internationaux afin de faire du Festival des cultures du monde à Hanoï un rendez-vous culturel annuel de référence, doté d’une identité propre.

En refermant cette édition, Hanoï a délivré un message clair : respecter les différences pour mieux se comprendre, partager les valeurs pour se rapprocher et faire de la coopération culturelle un instrument au service d’un monde plus civilisé, pacifique, solidaire et prospère.

Le Festival des cultures du monde à Hanoï 2026 s’est ainsi achevé sur une note particulièrement positive. Il laisse derrière lui des images, des saveurs, des musiques et des rencontres, tout en ouvrant la voie à une troisième édition appelée à être encore plus ambitieuse.

Thuy Hà/CVN