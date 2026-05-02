FTSE Russell reclassifie la Bourse vietnamienne en marché émergent

À partir de septembre 2026, la Bourse vietnamienne intégrera officiellement les indices de marchés émergents de FTSE Russell. Cette reclassification historique, fruit de profondes réformes structurelles, la propulse sur la scène financière mondiale.

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FTSE Russell, fournisseur mondial de premier plan d’indices boursiers, de données et de solutions analytiques, a tout récemment annoncé les résultats de l’examen de mi-parcours dans le cadre de l’évaluation de la classification du marché boursier de mars 2026. L’annonce indique que cette organisation reconnaît les progrès importants du marché boursier vietnamien, en particulier en ce qui concerne l’accès au marché par le biais des sociétés de valeurs mobilières mondiales.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam sera ajouté aux indices boursiers mondiaux de FTSE Russell à partir du 21 septembre 2026 par phases qui se poursuivront jusqu’en 2027. “Le conseil de gouvernance de l’indice FTSE Russell confirme qu’il est satisfait des progrès réalisés dans la mise en œuvre du modèle de courtier mondial, qui est essentiel pour soutenir la réplication de l’indice”, a déclaré l’organisation.

Cette décision place le Vietnam sur un pied d’égalité avec des marchés tels que l’Inde et la Chine et fait suite aux réformes favorables au marché mises en œuvre par ce pays d’Asie du Sud-Est. Elle permettra également à de nombreux Fonds à gestion passive d’acheter des actions de sociétés cotées localement. L’indice boursier de référence du Vietnam (VN-Index) est en baisse de 6% depuis le début de l’année, la guerre au Moyen-Orient ayant sapé le moral des investisseurs. Il avait fait un bond de 41% en 2025, sa plus forte progression en huit ans, le pays dépendant des exportations ayant affiché une croissance économique de 8,02%.

Alignement sur les normes mondiales

FTSE Russell a reclassé le Vietnam au statut de marché émergent, le changement devant prendre effet le 21 septembre 2026. Le mouvement, depuis longtemps anticipé par les investisseurs, pourrait canaliser des milliards de dollars vers l’un des marchés boursiers les plus performants d’Asie du Sud-Est. Le fournisseur d’indices a cité les progrès significatifs du Vietnam dans l’amélioration de l’accès au marché et l’alignement sur les normes mondiales depuis son ajout à la liste de surveillance en 2018. Les réformes clés comprennent la suppression des exigences de financement complet des transactions sur actions pour les investisseurs étrangers, une étape majeure vers la mise à niveau. FTSE Russell a déclaré que le mouvement renforcerait la transparence, réduirait le risque de contrepartie et renforcerait la confiance des investisseurs.

Évaluant l’impact de la feuille de route de la mise à niveau du marché boursier, Dinh Minh Tri, directeur de l’analyse du bloc des clients individuels de la société boursière Mirae Asset, estime qu’après la mise à niveau, les flux de capitaux mondiaux afflueront fortement au Vietnam. Il est nécessaire de distinguer les deux principaux flux de capitaux (passifs et actifs). En conséquence, les flux de capitaux passifs devraient arriver en premier et être très solides. Les fonds ETF qui suivent l’indice FTSE Emerging Markets achèteront des actions vietnamiennes au moment de la restructuration de leur portefeuille. Avec l’inclusion dans les indices des marchés émergents de FTSE, le Vietnam aura l’opportunité d’accéder aux flux de capitaux des fonds d’investissement mondiaux.

Actuellement, environ 28 codes d’actions sont identifiés comme susceptibles d’entrer dans le panier FTSE Emerging, parmi lesquels les actions à forte capitalisation telles que HPG, VCB, VIC, VHM devraient être au centre de l’attention. Pendant ce temps, les flux de capitaux proactifs arriveront plus lentement et dépendront fortement de l’achèvement du mécanisme de partenariat de compensation centrale (CCP). Les fonds d’investissement à grande échelle ont besoin de capacités de vente à découvert, de transactions dérivées et de systèmes de compensation fiables avant de décaisser à grande échelle. Par conséquent, de nombreuses organisations s’attendent à ce que ces flux de capitaux soient plus clairs au cours de la période 2027-2028.

Les évaluations positives de FTSE Russell confirment les avancées du Vietnam dans son processus de reclassification boursière, marquant une étape clé vers une meilleure intégration aux flux de capitaux internationaux.

Photo : CTV/CVN

Selon David Sol, directeur mondial des politiques chez FTSE Russell, l’examen de mars 2026 confirme que “les améliorations clés soutenant la reclassification prévue en septembre 2026 sont en bonne voie”. Les résultats de l’évaluation intermédiaire publiés par FTSE Russell reflètent aussi des progrès concrets en matière d’accès au marché et de fonctionnement opérationnel, des éléments essentiels pour les investisseurs mondiaux. Cela est considéré comme une avancée dans le processus de reclassification du marché boursier vietnamien, contribuant à renforcer la confiance dans son efficacité opérationnelle et sa capacité à attirer des flux de capitaux internationaux plus durables.

Réformes : défis et pérennité

Christine Le, présidente de l’Association vietnamienne des finances et des investissements au Royaume-Uni, souligne qu’il s’agit d’”une preuve claire de l’efficacité et de la cohérence des réformes engagées, ainsi que d’une amélioration réelle des conditions d’accès et d’investissement”. Le marché vietnamien passe ainsi d’une conformité formelle à une mise en œuvre effective des standards internationaux. Les réformes récentes - suppression de l’exigence de préfinancement, création de mécanismes pour gérer les transactions non abouties et ouverture aux courtiers internationaux - ont levé des obstacles de longue date pour les investisseurs étrangers. Elles contribuent à réduire les risques opérationnels et à renforcer la confiance des investisseurs, dans un contexte macroéconomique stable et de gouvernance cohérente.

Un impact majeur de cette évolution réside dans le repositionnement du Vietnam dans les flux mondiaux de capitaux. À la lumière des progrès relevés par FTSE Russell après la revue de mars 2026, le Vietnam s’oriente progressivement vers une intégration dans les stratégies d’allocation d’actifs des investisseurs mondiaux. Cette évolution devrait non seulement accroître les volumes de capitaux, mais aussi en améliorer la qualité, en favorisant des flux plus stables et de long terme plutôt que spéculatifs.

Malgré ces perspectives favorables, la reclassification impose des exigences accrues. Christine Le souligne que les priorités doivent désormais porter sur le maintien de standards élevés, l’amélioration continue de l’accès au marché, la qualité des actifs et de la gouvernance d’entreprise, ainsi que la modernisation des infrastructures et de la gestion des risques. La stabilité macroéconomique et la cohérence des politiques restent des facteurs déterminants pour la crédibilité du marché.

THE LINH/CVN