Prolongation du taux de droits de douane de 0% sur certains produits pétroliers jusqu’à fin juin

Le gouvernement a promulgué la Résolution N°25 du 30 avril 2026, prolongeant la durée d’application du Décret N°72 du 9 mars 2026, qui ajuste les taux des droits de douane à l’importation préférentiels pour certains carburants et matières premières destinées à la production de carburants.

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Photo : VNA/CVN

Le Décret N°72 abaissant à 0% les droits de douane à l’importation préférentiels sur certains produits pétroliers et matières premières, est applicable jusqu’au 30 avril 2026.

La Résolution N°25 précise que la durée d’application du Décret N°72 est prolongée jusqu’au 30 juin 2026.

Le taux des droits de douane à l’importation préférentiels applicable à certains intrants pour la production de carburants relevant des codes 2710.19.20, 2710.19.89 et 2711.19.00 est fixé à 0%.

La Résolution N°25 entrera en vigueur du 1er mai 2026 au 30 juin 2026. À partir du 1er juillet 2026, les taux applicables aux produits pétroliers et aux matières premières susmentionnés seront de nouveau régis par le Décret N°26 du 31 mai 2023.

Selon le ministère des Finances, la prolongation de cette mesure vise à stabiliser le marché national des carburants et à garantir la sécurité énergétique dans un contexte international incertain. Elle contribue également à maintenir la stabilité macroéconomique, condition essentielle pour atteindre les objectifs de croissance économique.

VNA/CVN