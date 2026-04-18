L’investissement dans la jeunesse, clé de voûte du patrimoine théâtral

Face aux défis du théâtre traditionnel vietnamien, la question de la relève artistique devient un enjeu stratégique majeur. Entre formation longue, conditions de vie difficiles et besoin d’innovation, la préservation de cet art repose sur l’investissement dans les jeunes générations d’artistes.

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Dans un contexte où le théâtre traditionnel fait face à de nombreux défis liés au public, aux ressources financières et à la transmission générationnelle, la question de l’investissement dans la relève artistique est de plus en plus considérée comme une mission stratégique, déterminante pour la survie à long terme de cet art.

Photo : VNA/CVN

D’après l’“Artiste du Peuple” Lê Tuân Cuong, directeur adjoint du Théâtre national des arts traditionnels, les grandes orientations définies par des résolutions du Parti, notamment dans la nouvelle période de développement, placent la culture au centre du développement, la considérant non seulement comme un fondement spirituel, mais aussi comme une ressource interne essentielle au développement durable du pays. Dans ce cadre, le théâtre traditionnel doit être perçu comme un patrimoine vivant, qu’il convient à la fois de préserver et de développer dans la vie contemporaine.

L’un des enjeux majeurs soulignés est la nécessité urgente de former une nouvelle génération d’artistes. Selon Lê Tuân Cuong, les formes de théâtre traditionnel telles que le tuông (théâtre classique), le chèo (théâtre populaire) ou le cai luong (théâtre classique rénové) exigent un processus de formation long, rigoureux et hautement spécifique. Les étudiants doivent non seulement suivre une formation académique dans des établissements spécialisés, mais également poursuivre un entraînement pratique de plusieurs années au sein des théâtres afin d’acquérir la maîtrise nécessaire pour se produire sur scène.

La particularité des arts traditionnels réside dans la richesse des répertoires musicaux, des techniques de jeu très codifiées et une transmission du métier fondée sur une méthode d’apprentissage directe, presque individuelle. Ainsi, la formation d’un véritable artiste de théâtre ne peut être rapide, mais nécessite un investissement continu, patient et structuré, allant de l’enseignement à la pratique scénique.

Cependant, la réalité actuelle montre que la formation et l’attraction des jeunes talents vers le théâtre traditionnel rencontrent encore de nombreuses difficultés. L’un des principaux obstacles réside dans le niveau de rémunération et les politiques salariales, encore insuffisants. De nombreux jeunes artistes débutants perçoivent des revenus très faibles, insuffisants pour couvrir leurs besoins essentiels, ce qui les conduit parfois à abandonner leur vocation ou à se tourner vers d’autres secteurs plus stables financièrement.

Formation et avenir du théâtre

En outre, les mécanismes contractuels et les politiques de gestion des ressources humaines dans les institutions artistiques publiques présentent encore certaines limites, rendant difficile l’attraction et la rétention des talents. Beaucoup de jeunes interprètes, bien que formés de manière spécialisée, ne sont pas recrutés selon leur spécialité, ce qui affecte leur engagement à long terme dans la profession.

Photo : VNA/CVN

Lê Tuân Cuong estime que sans un investissement adéquat dans la jeune génération d’artistes, le théâtre traditionnel risque de faire face à une pénurie de ressources humaines qualifiées à l’avenir. Il ne s’agit pas seulement d’un problème propre à un théâtre ou à une institution, mais d’une question globale pour l’ensemble du système des arts traditionnels.

Dans la stratégie de développement actuelle, les institutions artistiques doivent à la fois préserver les valeurs essentielles du théâtre national et innover afin d’attirer un public jeune. Cela exige de la créativité dans la mise en scène, le choix des sujets et les formes d’expression, tout en conservant l’identité propre de chaque genre comme le tuông, le chèo ou le cai luong.

Parallèlement, l’élargissement du public et la promotion du théâtre traditionnel dans la société contemporaine sont essentiels pour maintenir la vitalité de cet art. Lorsqu’il existe un public, le théâtre peut survivre et se développer ; à l’inverse, sans spectateurs, cet art risque de disparaître progressivement.

À partir de l’expérience de gestion et de formation artistique, il apparaît clairement que l’un des principaux souhaits actuels est de concrétiser les orientations politiques par des mécanismes et des politiques adaptés. En particulier, les politiques de rémunération, de formation et de valorisation des talents dans le domaine artistique doivent être améliorées afin de permettre aux jeunes de s’engager sereinement dans leur carrière.

L’investissement dans la relève ne concerne donc pas seulement la formation des ressources humaines, mais constitue une stratégie à long terme visant à préserver et à promouvoir les valeurs culturelles nationales. Lorsque les jeunes artistes bénéficient de conditions de vie et de travail adéquates, ils peuvent se consacrer pleinement à leur art, contribuant ainsi à insuffler une nouvelle vitalité au théâtre traditionnel vietnamien dans le contexte de l’intégration internationale.

Xuân Hoàng/CVN