La presse française salue la nouvelle dynamique des relations France - Vietnam

La visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, suscite un large intérêt dans les médias français, qui soulignent le rythme sans précédent des échanges de haut niveau, les résultats de plus en plus concrets de la coopération et la convergence des visions stratégiques entre les deux pays.

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Photo : VNA/CVN

Le journal en ligne Mediapart met en avant l’appréciation du président Emmanuel Macron sur le développement soutenu des relations bilatérales à l’occasion de la visite de Tô Lâm. S’adressant à la presse, le président français a souligné le caractère continu et sans précédent des échanges actuels entre les deux pays, qui témoigne selon lui du dynamisme de leur partenariat.

Mediapart relève également la convergence de vues entre la France et le Vietnam sur les grandes questions internationales. Selon le président Macron, les deux pays entendent préserver leur indépendance et leur autonomie stratégique, tout en développant des relations avec des partenaires fiables, prévisibles et stables.

Le journal revient également sur plusieurs résultats concrets de la visite, notamment la signature d’un mémorandum d’entente sur l’acquisition par Vietnam Airlines d’avions Airbus A350, ainsi qu’une lettre d’intention de Vietravel Airlines portant sur l’achat de 20 appareils A220 et de 30 A321neo. La France s’est également engagée à fournir au Vietnam un satellite d’observation de la Terre, tandis que les deux pays ont décidé de coopérer dans le domaine des métaux et minerais essentiels.

Dans une déclaration publiée le même jour sur son site officiel, l’Élysée souligne les nouveaux développements des relations franco-vietnamiennes. Le président Macron rappelle que l’élévation des relations au niveau de Partenariat stratégique global en octobre 2024 et sa visite d’État au Vietnam en mai 2025 ont contribué à approfondir les liens bilatéraux, sur la base du respect de la souveraineté, de l’autonomie et du renforcement de la confiance stratégique.

Le président Macron met également l’accent sur les secteurs stratégiques et les technologies de pointe. Les deux pays entendent également renforcer leur coopération dans les terres rares et les minerais essentiels, l’aéronautique, l’intelligence artificielle et les technologies quantiques.

Photo : VNA/CVN

Dans une analyse publiée le 10 septembre, La Tribune estime que les relations franco-vietnamiennes se renforcent, se tournent davantage vers l’avenir et dépassent progressivement le poids de leur histoire commune.

La Tribune considère que les atouts français correspondent aux besoins de développement du Vietnam dans de nombreux domaines, notamment les infrastructures, le ferroviaire, l’aérospatial, l’énergie, les hautes technologies, la transition verte et la formation.

Selon le journal, le Vietnam et la France pourraient également mettre à profit leurs atouts respectifs pour servir de passerelles entre l’ASEAN et l’Union européenne.

De son côté, La Revue aborde la visite sous l’angle des liens historiques entre la France et le Vietnam. Évoquant le dépôt de fleurs par le dirigeant vietnamien Tô Lâm à la mémoire du Président Hô Chi Minh au parc Montreau, à Montreuil, le journal souligne la portée symbolique de ce lieu, lié à l’histoire des relations entre le Président Hô Chi Minh et la gauche française.

VNA/CVN