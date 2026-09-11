Le Vietnam peut jouer un rôle important au sein des BRICS en tant que pays partenaire

La participation du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung au 18 e Sommet des BRICS, prévu ce week-end en Inde, en tant que représentant d’un pays partenaire du bloc, devrait non seulement apporter une contribution substantielle au sommet, mais aussi ouvrir de nouvelles perspectives pour approfondir la coopération bilatérale entre le Vietnam et l’Inde.

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Photo : VNA/CVN

Répondant au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à New Delhi, la Professeure Reena Marwah, de l’Université de Delhi, a qualifié la présence du dirigeant vietnamien d’importante et d’opportune, soulignant l’expansion rapide du bloc, qui regroupe désormais 21 pays.

Cette année, sous la présidence indienne, quelque 350 réunions ont été organisées, dont 22 réunions ministérielles, portant sur des domaines spécifiques tels que le commerce, l’énergie, la finance, les infrastructures, les communications et la santé. Dans un contexte de fragmentation de l’ordre mondial, où les institutions héritées du XXe siècle peinent à répondre aux défis contemporains, l’experte estime que les pays doivent se repositionner, renforcer le dialogue et bâtir de nouvelles formes de coopération, en plaçant les populations et les intérêts du développement au cœur de leurs préoccupations.

Le Vietnam se distingue particulièrement par son rôle clé au sein des chaînes de production et de valeur régionales et mondiales. Selon elle, Hanoï a démontré un fort potentiel de croissance, une profonde intégration à l’économie mondiale ainsi que la constance de sa politique étrangère indépendante. Le Vietnam peut ainsi contribuer aux BRICS sur de nombreux sujets en tant que pays partenaire, tandis que les membres du bloc peuvent tirer des enseignements de l’expérience vietnamienne en matière de développement, d’intégration et de connectivité des chaînes d’approvisionnement.

Cette convergence de vues s’étend également à la vision d’un monde multipolaire fondé sur l’égalité et le refus d’un alignement systématique sur les blocs de puissance.

Photo : VNA/CVN

L’expérience du Vietnam au sein de l’ASEAN peut contribuer à encourager les BRICS à faciliter la levée des barrières tarifaires et à dynamiser les échanges commerciaux, au bénéfice des entreprises et des consommateurs.

En outre, grâce à son ancrage profond dans l’ASEAN et à sa participation à des accords d’envergure tels que le CPTPP et le RCEP, le Vietnam est en mesure de jouer le rôle de pont stratégique entre les économies du Nord et les pays du Sud global.

En retour, la participation du Vietnam au cadre des BRICS lui offre de nouvelles possibilités d’accès au financement, notamment à travers la Nouvelle Banque de développement (NDB) et les mécanismes de réserve de change. Ces outils financiers favorisent l’accès à des capitaux à moindre coût, encouragent l’utilisation des monnaies locales et facilitent le financement de projets de développement à des conditions favorables.

Reena Marwah estime que, par l’intermédiaire des BRICS, le Vietnam peut davantage diversifier ses marchés, ses sources de capitaux et ses partenaires de développement. Grâce à sa politique étrangère indépendante et autonome et à son engagement à éviter une dépendance excessive à l’égard d’un seul pays, le Vietnam dispose de nombreux atouts pour jouer un rôle de liaison dans une structure internationale de plus en plus multipolaire.

Sur le plan bilatéral, le renforcement des liens entre le Vietnam et l’Inde, désormais unis par un partenariat stratégique intégral, ouvre la voie à des objectifs ambitieux, notamment celui de porter le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars d’ici 2030.

La suppression des barrières non tarifaires et la coopération dans des secteurs d’avenir tels que l’énergie verte, la pharmacie, la santé, les infrastructures numériques, les paiements numériques et les technologies de l’information constituent les piliers de cette relation mutuellement bénéfique. L’Inde, qui a déjà bénéficié de nombreux projets financés par la NDB, se dit prête à partager son expérience avec le Vietnam, tandis qu’elle peut tirer parti de l’expérience vietnamienne en matière d’intégration plus poussée dans les chaînes de valeur mondiales.

À l’approche de l’accueil de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC en 2027, le Vietnam s’affirme non seulement comme un nœud de connectivité régionale, mais aussi comme un catalyseur de synergies entre les différents mécanismes de coopération mondiale.

Ce sommet des BRICS pourrait ainsi constituer une étape importante non seulement pour les BRICS, mais aussi pour les relations Vietnam - Inde, conclut-elle.

VNA/CVN