Pologne : la tempête de neige prive 32.000 foyers d'électricité

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans tout le pays, les pompiers ont répondu à près de 1.000 incidents liés aux conditions météorologiques depuis jeudi 9 janvier, y compris des branches cassées, des arbres tombés et des lignes électriques abattues. Selon un responsable du Centre de sécurité du gouvernement, les équipes d'urgence travaillent activement à rétablir le courant.

D'importantes chutes de neige devraient se poursuivre dans les régions de l'Est, du Sud et du Centre du pays, les zones montagneuses devant connaître les plus fortes accumulations.

Les montagnes des Tatras restent en alerte avalanche de niveau 2 jusqu'à 20h00 (heure locale). Le parc national des Tatras a invité les touristes à la prudence, les avertissant des conditions dangereuses en altitude, notamment des congères profondes et des corniches de neige exacerbées par des vents forts.

Malgré ces difficultés, la direction générale des routes nationales et des autoroutes de Pologne a assuré que toutes les routes nationales restaient praticables. Plus de 2.300 chasse-neige et véhicules d'entretien ont été déployés pendant la nuit pour assurer la sécurité du trafic.

Xinhua/VNA/CVN