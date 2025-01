États-Unis

Incendies à Los Angeles : le bilan s'alourdit à 16 morts

Au moins 16 personnes ont été tuées par les flammes alors que des milliers de pompiers se précipitent pour lutter contre les incendies de forêt qui se propagent dans le comté de Los Angeles, le comté le plus peuplé des États-Unis, ont annoncé samedi 11 janvier les autorités locales.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon une liste de décès publiée par le médecin légiste du comté de Los Angeles, le nombre de personnes confirmées mortes dans les feux de forêt s'élevait à 16 à la date de samedi soir 11 janvier.

Onze des morts étaient liés à l'incendie d'Eaton et cinq autres ont été retrouvés dans la zone de feu de Palisades.

L'incendie mortel d'Eaton, qui a éclaté mardi soir 7 janvier, a brûlé 14.117 acres (57,1 km²) près d'Altadena et Pasadena et était contenu à hauteur de 15% en date de samedi après-midi 11 janvier.

L'incendie est resté actif pendant la nuit et brûle dans une zone au terrain raide inaccessible et à la végétation dangereusement sèche, a déclaré le Département forestier et de protection contre les incendies de Californie (Cal Fire), dans une mise à jour sommaire de la situation. Des superpositions d'images aériennes montrent qu'environ 7.081 structures ont pu avoir été endommagées ou détruites par l'incendie.

L'incendie de Palisades, le plus large parmi un minimum de cinq feux de forêt actifs dans la région de Los Angeles, a brûlé 22.660 acres (91,7 km²) et détruit plus de 5.300 bâtiments depuis mardi 7 janvier. L'incendie a été maintenu à 11% jusqu'à présent.

"Les efforts de lutte contre les incendies continuent de se concentrer sur la formation et l'amélioration de lignes de confinement en mettant l'accent sur la sécurité publique et la protection des structures. Pour aujourd'hui, les vents de nord à nord-est augmenteront progressivement, atteignant un pic en force ce soir et pendant la nuit", a déclaré Cal Fire dans une mise à jour.

Cal Fire a noté que des vents chauds et secs modérés à forts de Santa Ana "sont susceptibles de revenir mardi et mercredi, créant des conditions météorologiques critiques en cas d'incendie".

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré samedi qu'il doublait le déploiement de la Garde nationale de Californie pour aider à lutter contre les incendies, et des ressources de sécurité publique sont déployées pour lutter contre les incendies de Los Angeles, avec 1.680 gardes nationaux de Californie actuellement actifs dans la région.

Le Département de l'eau et de l'énergie de Los Angeles, l'agence du service public pour les habitants de la ville, a déclaré samedi qu'un cinquième de ses bouches d'incendie dans la zone de Palisades avaient subi une perte de pression lors du feu de forêt mortel de cette semaine, a rapporté le Los Angeles Times, le plus grand journal de la côte ouest des États-Unis.

Les pompiers qui luttaient contre l'incendie plus tôt cette semaine ont rencontré des bornes de bouches d'incendie sans eau, provoquant un tourbillon de critiques.

Xinhua/VNA/CVN