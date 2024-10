"Vie de chien" rêvée au Brésil avec le boom des spas pour animaux

Photo : AFP/VNA/CVN

"Tous les traitements disponibles pour les êtres humains existent aujourd'hui pour les toutous", dit Eliane Rodrigues, propriétaire du "Starpet Dog Spa" dans un quartier de classe moyenne de Brasilia.

Dans ce centre de bien-être, les chiens peuvent suivre une "chromothérapie", un traitement à base de faisceaux lumineux, ou des soins complets du pelage, hydraté et shampouiné avec des produits spéciaux "détox". Et pour les chiens plus anxieux, le spa met à disposition un espace "low stress".

"Avant, les gens ne s'occupaient pas vraiment de leurs chiens. On leur donnait des restes de nourriture et on les lavait avec n'importe quoi, parfois même du liquide vaisselle", rappelle Eliane Rodrigues.

"Aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention", insiste-t-elle, tandis qu'une des ses employées examine le pelage d'un chien à l'aide d'un microscope numérique.

"Membres de la famille"

Le Brésil compte 160 millions d'animaux de compagnie, dont 62 millions de chiens et 30 millions de chats, selon l'Institut Pet Brasil, qui représente plusieurs entreprises du secteur. Un total largement supérieur à la population brésilienne de moins de 14 ans (40 millions).

Le Brésil (212 millions d'habitants) a vu son taux de natalité chuter ces 20 dernières années, en raison notamment de l'accroissement de sa classe moyenne, et "les animaux sont devenus des membres de la famille", estime Eliane Rodrigues.

"C'est plus que des enfants, car les enfants, quand ils grandissent, ils s'en vont. Les animaux, eux, ils restent", dit une de ses clientes, Silvana Matos, qui tient dans ses bras deux loulous de Poméranie au pelage blanc soyeux.

Photo : AFP/VNA/CVN

Elle est venue pour la première fois au spa pour chiens il y a trois ans, pour soigner l'un d'eux, Bento, qui souffrait d'alopécie, maladie qui provoque une perte de poils. L'autre, Fénix, est le "chouchou" des employées, qui adorent le dorloter lors des séances d'hydratation du pelage.

Marché florissant

Entre l'alimentation et les bains mensuels, le coût pour choyer Bento et Fénix est entre 500 et 800 réais mensuels (80 à 130 euros), estime Eliane Rodrigues. Mais "quand on aime, on ne compte pas", affirme Silvana Matos, professeure de mathématiques et agente immobilière.

Le marché des animaux de compagnie a dégagé un chiffre d'affaires de 68,7 millions de réais (11,4 millions d'euros) au Brésil en 2023, une augmentation de 14% par rapport à l'année précédente, selon l'Institut Pet Brasil.

Les croquettes et les consultations chez le vétérinaire représentent le gros de ce chiffre d'affaires, mais ce marché comprend aussi à présent des traitements comme la chiropractie ou l'acuponcture.

"Je ne me suis jamais autant occupé d'une personne", raconte Marco Barroso, musicien de 54 ans qui paie des séances d'acuponcture chaque semaine à son chien Lino, atteint d'un cancer à une patte.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je n'ai jamais voulu d'enfant, car je pensais que cela serait trop prenant, mais finalement voilà où j'en suis arrivé", reconnaît-il.

"Bien-être énergétique"

"L'univers des animaux de compagnie a beaucoup changé ces dernières années, il y a de nouveaux savoirs, de nouvelles études", explique Fernanda Rizzon, propriétaire de l'établissement "Banho dos Gatos" (Le Bain des chats).

Après un bon toilettage, les félins peuvent suivre une séance de reiki. Cette méthode d'origine japonaise consiste à poser la main sur le corps d'une personne (ou d'un animal) pour lui transmettre de l'"énergie vitale" et soulager le stress et d'autres maux.

"Au-delà de la bonne santé physique, on veut leur apporter un bien-être énergétique", décrit Mme Rizzon, tout un caressant un de ses "chat-patient".

AFP/VNA/CVN