Journée de deuil en Serbie après 14 morts dans l'effondrement d'un toit de gare

La Serbie était en deuil samedi 2 novembre suite à la mort de quatorze personnes dans l'effondrement d'une partie du toit d'une gare à Novi Sad, survenu la veille. Des habitants se sont rassemblés près de la gare pour déposer des fleurs et des bougies en mémoire des victimes, exprimant leur colère et leur incrédulité face à ce drame.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ivana Popnovakov, une fonctionnaire de 28 ans, a déclaré : "Cela n'aurait pas dû arriver, c'est alarmant et personne n'a d'explication". Ljiljana Radulovic, une retraitée de 75 ans, a ajouté que la rénovation de la gare l'année précédente n'avait pas suscité d'inquiétude. De nouveaux rassemblements ont été prévus pour le soir même.

Les autorités serbes ont lancé une enquête pour déterminer les responsabilités. Le ministre de l'Intérieur, Ivica Dacic, a annoncé que vingt personnes seraient interrogées, y compris des responsables ministériels et de la compagnie ferroviaire publique. La police a également saisi des documents au ministère de la Construction, des Transports et des Infrastructures.

Le parquet de Novi Sad a confirmé l'ouverture d'une enquête et a ordonné l'interrogatoire du ministre concerné. L'identification des victimes a été achevée samedi 2 novembre. Après trois ans de rénovations partielles, une partie de la gare avait rouvert en juillet, bien que certains travaux soient encore en cours. La société des chemins de fer a précisé que le toit effondré n'avait pas été rénové.

Condoléances internationales et promesses de justice

Le président serbe Aleksandar Vucic a exprimé ses condoléances et promis que les responsables seraient punis. Une clinique universitaire a confirmé que le bilan restait inchangé, avec trois personnes toujours dans un état grave.

Des chefs d'État et organisations internationales ont adressé leurs condoléances aux autorités serbes et aux familles des victimes, y compris Vladimir Poutine qui a exprimé son soutien. La Serbie a décrété samedi 2 novembre comme journée officielle de deuil, tandis que Novi Sad et la province de Voïvodine observeront trois jours de deuil.

AFP/VNA/CVN