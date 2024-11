Fusillade de Poitiers : le mineur grièvement blessé est décédé

Photo : AFP/VNA/CVN

Les enquêteurs recherchent activement un homme suspecté de vendre des stupéfiants dans la zone, où des perquisitions ont révélé des munitions similaires à celles retrouvées sur les lieux de la fusillade. Ce quartier, classé prioritaire pour la politique de la ville, est connu pour abriter plusieurs points de deal, bien qu'il soit décrit comme relativement calme par les autorités.

Des échauffourées ont éclaté après la fusillade, impliquant plusieurs dizaines de personnes qui accusaient d'autres de connaître l'identité du tireur. La maire de Poitiers a exprimé son inquiétude face à cet "épisode inédit" de violence dans une ville historiquement paisible, soulignant une évolution préoccupante de la société et appelant à davantage de moyens de sécurité.

Le ministre de l'Intérieur a lié ces événements à une montée inquiétante de la violence liée au trafic de drogue en France. Il a averti que le pays se trouve à un "tipping point", avec un choix entre une mobilisation générale contre cette violence ou une "mexicanisation" du pays, en référence aux problèmes graves liés aux cartels au Mexique.

Ce tragique incident s'inscrit dans un contexte plus large d'escalade de la violence liée aux gangs et au trafic de drogue, qui touche non seulement les grandes villes mais aussi des zones moins urbanisées. Les autorités françaises sont confrontées à un défi croissant pour maintenir l'ordre et protéger les citoyens face à cette menace grandissante.

