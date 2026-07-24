Plus de 80% des exportations mexicaines pas concernées par les nouvelles surtaxes douanières américaines

Plus de 80% des exportations mexicaines vers les États-Unis ne seront pas concernées par la nouvelle salve de droits de douane annoncée par Washington, a affirmé jeudi 23 juillet le ministre de l'économie mexicain, Marcelo Ebrard.

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Le Mexique est le premier partenaire commercial des États-Unis, avec des exportations dépassant 558 milliards de dollars entre juin 2025 et mai 2026, selon les données officielles.

M. Ebrard a déclaré que la majorité des exportations mexicaines ne seront pas affectées par les nouvelles surtaxes car elles respectent les exigences de l'Accord États-Unis - Mexique - Canada (AEUMC), un accord de libre-échange nord-américain signé en 2020.

"Sont exclues toutes les exportations du Mexique, plus de 80%, qui respectent le traité de libre-échange" AEUMC, a déclaré le ministre dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Les nouveaux droits de douane américains, fixés à 10% pour le Mexique mais qui peuvent atteindre 12,5% pour d'autres pays, remplacent une surtaxe temporaire qui expire vendredi 24 juillet.

Les marchandises exportées non couvertes par l'AEUMC seront soumises à ce nouveau tarif, a déclaré M. Ebrard.

L'annonce américaine de nouveaux droits de douanes est intervenue lors d'un troisième cycle de négociations jeudi 23 juillet entre le Mexique et les États-Unis visant au renouvellement de l'ACEUM, qui a remplacé l'accord de libre-échange nord-américain (ALENA) durant le premier mandat de Donald Trump.

À cette occasion, Mexico et Washington se sont mis notamment d'accord sur "l'urgence de renforcer le secteur manufacturier en Amérique du Nord", selon un communiqué conjoint du ministère de l'Économie.

AFP/VNA/CVN