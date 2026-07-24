La Bourse de Paris termine dans le rouge

La Bourse de Paris a terminé en nette baisse jeudi 23 juillet, la flambée du prix du pétrole faisant resurgir les craintes d'inflation, et les investisseurs digérant une nouvelle salve de résultats d'entreprises.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris, a terminé sur un net recul de 1,64% à 8.299,09 points. Mercredi 22 juillet, le panier des 40 principales valeurs françaises avait progressé de 0,89% à 8.437,89 points.

Le baril de pétrole Brent est repassé jeudi 23 juillet au-dessus de 100 dollars pour la première fois depuis mai, en raison des tensions grandissantes au Moyen-Orient.

Les rebelles houthis du Yémen - qui avaient annoncé lundi un blocus des ports saoudiens - ont revendiqué "une opération militaire" contre "deux pétroliers saoudiens qui ont violé le blocus", ouvrant un deuxième front dans le confllit au Moyen-Orient en mer Rouge.

"Ces attaques interviennent alors que l'Iran poursuit ses actions contre des navires dans le détroit d'Ormuz, tandis que les États-Unis ont mené un douzième jour de suite de frappes contre l'Iran" explique Soojin Kim, analyste pour MUFG. "Les deux parties ont écarté la perspective de pourparlers de paix à court terme”.

L'Europe reste dépendante des importations d'énergie et les indices boursiers du Vieux Continent sont donc plus sensibles aux conséquences inflationnistes de la hausse des prix du pétrole.

Les investisseurs ont par ailleurs eu les yeux rivés vers une nouvelle salve de publications d'entreprises.

Ainsi, le titre du fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics a décroché jeudi 23 juillet après la publication de ses résultats semestriels, affichant de loin la pire performance de l'indice CAC 40 de cette séance. L'action a chué de de 17,72% à 47,95 euros.

Le groupe a annoncé jeudi 23 juillet un bénéfice net de 259 millions de dollars sur les six premiers mois de l'année, contre une perte de 41 millions un an auparavant. Mais le marché a réagi aux prévisions en demi-teinte pour les mois à venir.

Le groupe français de hautes technologies de défense et d'aéronautique Thales a indiqué jeudi 23 juillet qu'il s'était fortement désendetté depuis un an, profitant de commandes d'armement et de la croissance dans l'aérospatiale.

L'annonce a été saluée par les investisseurs, le titre terminant en hausse de 5,07% à 238,30 euros.

AFP/VNA/CVN