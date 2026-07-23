Pour la première fois, des IA obtiennent 100% au plus prestigieux concours de mathématiques

Obtenir un score parfait au concours de mathématiques le plus prestigieux au monde était autrefois l'apanage de quelques jeunes esprits brillants chaque année, mais pour la première fois, l'IA a elle aussi réalisé un sans-faute.

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Deux champions de la tech chinoise, Huawei et Xiaohongshu, ont annoncé que leurs modèles d'IA avaient chacun obtenu 100% aux questions posées lors de l'Olympiade internationale de mathématiques (IMO) en juillet.

Ce sont les premiers laboratoires d'IA à avoir rendu publics leurs résultats, mais d'autres également à travers le monde pourraient leur emboîter le pas dans les prochains jours.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous sommes ravis de ce résultat, car obtenir un score parfait à l'IMO est extrêmement difficile", s'est félicité cette semaine Xiaohongshu, dont le modèle "dots-note-3.0" a pris part à la compétition.

"Jusqu'à présent, aucun grand modèle de langage", la technologie alimentant des outils d'IA, comme les agents conversationnels, "n'avait jamais obtenu un score parfait dans le cadre du processus officiel d'évaluation de l'olympiade", a insisté l'entreprise, connu pour son réseau social RedNote.

En 2025, des modèles développés par les américains Google et OpenAI avaient certes atteint des scores du niveau médaille d'or, mais sans égaler les performances de cinq concurrents humains ayant obtenu 100% lors de l'édition.

Cette année, 666 concurrents (humains) de différents pays ont participé aux épreuves de l'IMO organisées à Shanghai (Est de la Chine). Sept d'entre eux ont obtenu un score parfait, selon le tableau officiel des résultats.

Les participants à l'olympiade, organisée chaque année dans une ville différente, doivent être âgés de moins de 20 ans.

De son côté, Huawei a indiqué mercredi 22 juillet que son système d'IA baptisé "Celia" avait démontré des "capacités globales de résolution de problèmes" dans plusieurs domaines des mathématiques.

Les firmes tech n'ont reçu les sujets qu'après que les candidats en chair et en os aient passé l'épreuve, et leurs réponses devaient être soumises dans un délai imparti.

"Durant les tests, toute forme d'intervention humaine était strictement interdite", et les solutions produites ont été transmises aux organisateurs pour correction, a précisé Xiaohongshu, qui tentait l'expérience pour la première fois.

Les progrès de l'IA ont été rapides : à l'olympiade 2024, Google avait obtenu un score de niveau médaille d'argent, résolvant quatre des six problèmes en deux à trois jours.

Deedy Das, associé au sein du fonds d'investissement américain Menlo Ventures, a par ailleurs annoncé avoir soumis les questions de l'IMO de cette année à quatre modèles d'IA de pointe.

Ces derniers, issus des laboratoires américains OpenAI et Anthropic, de la start-up Axiom Math, mais aussi le "Kimi K3" du chinois Moonshot AI, ont obtenu 42 points sur 42, a-t-il indiqué sur LinkedIn.

"La frontière de l'IA s'est officiellement déplacée bien au-delà des mathématiques de l'IMO", conclut-il.

AFP/VNA/CVN