Le yen japonais s'effondre à 163 face au dollar américain

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|Le yen japonais.
|Photo : AFP/VNA/CVN
À 9 heures, heure locale, le dollar américain s'échangeait entre 163,18 et 163,20 yens, contre 163,13 à 163,23 yens à New York.
Les investisseurs se sont tournés vers le dollar américain, considéré comme une valeur refuge, dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient.
La dépréciation du yen fait grimper le coût des importations de l'énergie aux denrées alimentaires, portant un coup dur au pays pauvre en ressources naturelles et aux ménages japonais.
Xinhua/VNA/CVN