Le yen japonais s'effondre à 163 face au dollar américain

Le yen japonais s'échangeait mercredi matin 22 juillet à Tokyo, dans la fourchette basse des 163 yens pour un dollar américain, soit un niveau jamais atteint depuis décembre 1986.

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Photo : AFP/VNA/CVN

À 9 heures, heure locale, le dollar américain s'échangeait entre 163,18 et 163,20 yens, contre 163,13 à 163,23 yens à New York.

Les investisseurs se sont tournés vers le dollar américain, considéré comme une valeur refuge, dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient.

La dépréciation du yen fait grimper le coût des importations de l'énergie aux denrées alimentaires, portant un coup dur au pays pauvre en ressources naturelles et aux ménages japonais.

Xinhua/VNA/CVN