Plus de 200 délégués attendus à un colloque scientifique national

Plus de 200 délégués participeront à un colloque scientifique national consacré à la valorisation des valeurs culturelles vietnamiennes en tant que moteur important du développement national dans la nouvelle ère, prévu le 10 octobre à la Maison de l’Assemblée nationale à Hanoï.

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Photo : Quôc Hôi/CVN

L’information a été communiquée lors d’une rencontre avec la presse organisée dans l’après-midi du 5 octobre à la Maison de l’Assemblée nationale par la Commission de la culture et deé affaires sociales de l’Assemblée nationale, en coordination avec le ministère de la Police.

Prenant la parole lors de la rencontre, le vice-président de la Commission de la culture et des affaires sociales, Triêu Thê Hùng, a souligné que la culture occupait toujours une place particulière dans l’œuvre d’édification, de défense et de développement national. Dans la nouvelle phase de développement, il ne s’agit plus seulement de préserver et de valoriser les valeurs culturelles, mais surtout de les transformer en ressources, en force endogène et en moteur direct du développement national. Il s’agit précisément de la question centrale au cœur du colloque.

Toujours selon lui, la coopération entre ladite Commission de l’Assemblée nationale et le ministère de la Police constitue l’un des aspects importants du colloque. Cette coopération témoigne d’une approche plus large de la culture, qui ne se limite pas à la préservation du patrimoine, aux arts ou aux activités créatives, mais est également étroitement liée à la formation de l’être humain, à la construction d’un environnement social discipliné, au respect de la loi et à la garantie de la sécurité nationale.

"La culture, le développement et la sécurité entretiennent des liens étroits. Une culture forte contribue à créer une société disciplinée, résiliente et créative ; parallèlement, un environnement sûr et stable constitue une condition essentielle au développement de la culture et à la diffusion des valeurs positives", a-t-il affirmé.

Le colloque réunirait environ 200 délégués représentant les organes du Parti et de l’État, les organes de l’Assemblée nationale, les ministères et secteurs concernés, les forces armées, les provinces et villes, ainsi que les académies et universités spécialisées dans les sciences sociales et humaines. Des experts, chercheurs et représentants d’entreprises opérant notamment dans le tourisme, la culture et le cinéma y participeront également.

Les discussions porteront sur trois grands thèmes : les orientations novatrices pour développer et valoriser les valeurs et la force de la culture et de l’être humain vietnamiens dans la nouvelle ère ; les obstacles à lever dans la préservation et la valorisation des valeurs culturelles, en lien avec la protection de la sécurité culturelle ; et les propositions visant à perfectionner les politiques et à renforcer la discipline dans leur mise en œuvre afin de libérer les ressources et de créer de nouveaux espaces et moteurs de développement culturel.

Les recommandations issues du colloque seront synthétisées dans un rapport de propositions de politiques, qui sera soumis au Bureau politique, au Secrétariat, à l’Assemblée nationale, au gouvernement et aux organes compétents, afin de contribuer à la concrétisation en temps opportun des grandes orientations et décisions en matière de développement culturel.

VNA/CVN