Play-offs NBA : OKC qualifié, Denver prolonge le suspense, Detroit au bord de l'élimination

Le champion en titre Oklahoma City a obtenu le 27 avril sa qualification pour les demi-finales de la conférence Ouest de NBA en décrochant une quatrième victoire consécutive contre Phoenix, alors que Denver a évité l'élimination en battant Minnesota.

>> NBA : Wembanyama débute avec gourmandise ses premiers play-offs

>> NBA : Victor Wembanyama sacré meilleur défenseur de la saison

>> Play-offs NBA : LeBron James débute fort son duel de légendes avec Kevin Durant

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Thunder en trombe

Avec 31 points de Shai Gilgeous-Alexander, en lice pour conserver son titre de MVP cette saison, l'Oklahoma City Thunder a empoché 4 à 0 sa série du premier tour des play-offs NBA dans la conférence Ouest grâce à une victoire 131-122 sur le parquet des Phoenix Suns.

"Nous étions prêts, a résumé Gilgeous-Alexander. Nous sommes un groupe de supers jeunes qui s'amusent ensemble. Nous jouons les uns pour les autres, aucun de nous n'est égoïste, nous voulons tous que l'autre réussisse et quand quand on met tout ça bout à bout, on obtient le succès".

Chet Holmgren a participé au festin avec 24 points et 12 rebonds pour le Thunder, tout comme Ajay Mitchell (22 pts) et Isaiah Hartenstein (18 pts, 12 rbds).

En face, Devin Booker a fini meilleur marqueur des Suns avec 24 points.

Le Thunder affrontera en demi-finale de conférence les Los Angeles Lakers ou les Houston Rockets dont la série est à 3-1 en faveur des Californiens.

Les Nuggets en sursis

Les Denver Nuggets, déjà sous la menace d'une élimination, se sont donné un sursis en battant les Minnesota Timberwolves (125-113) pour revenir à 3-2 dans leur série, mais le match 6 se jouera à Minneapolis jeudi.

Le Serbe Nikola Jokic a sonné la révolte des Nuggets en réussissant un triple-double (27 points, 16 passes, 12 rebonds). Jamal Murray a ajouté 24 points, Spencer Jones 20 et Cameron Johnson 18.

"Nous avons fait du bon boulot en mettant de l'énergie pendant les 48 minutes, s'est félicité Murray. Nous devrons être calmes et détendus pour le match chez eux."

En face, les Wolves étaient privés de leurs deux arrières titulaires: Anthony Edwards, victime d'une contusion osseuse et d'une hyperextension du genou gauche depuis le match 4, sera absent encore plusieurs jours et Donte DiVincenzo ne rejouera plus cette saison en raison d'une rupture d'un tendon d'Achille.

Les Pistons au bord de l'élimination

Meilleure équipe de la conférence Est à l'issue de la saison régulière, les Detroit Pistons ne sont plus qu'à une défaite de l'élimination dès le premier tour des play-offs après leur nouveau revers (94-88) contre l'Orlando Magic qui mène désormais 3-1 dans la série.

Emmené par Desmond Bane (22 points, 5 sur 10 à trois points), le Magic a dû se passer prématurément de Franz Wagner qui est sorti du terrain victime de douleurs au mollet droit après avoir marqué 19 points. Paolo Banchero a lui inscrit 18 points et pris 8 rebonds.

Les 25 points de Cade Cunningham ajoutés aux 20 de Tobias Harris n'ont pas suffi pour éviter à Détroit cette nouvelle défaite.

Si bien qu'Orlando, 8e de la saison régulière à l'Est avec 54 victoires pour 37 défaites, peut éliminer Détroit (60v-22d en saison régulière) dès mercredi. Les Pistons auront alors l'avantage du parquet, mais ils doivent désormais remporter trois matchs d'affilée dont, le 6e de la série, en Floride.

Le Magic n'a plus joué les demi-finales de conférence depuis 2010. Les Pistons, eux, n'y sont plus parvenus depuis 2008.

AFP/VNA/CVN