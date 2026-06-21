Phong Nha - Ke Bàng devient Réserve de biosphère mondiale

Lors de la 38 e session du Conseil international de coordination du Programme sur l’Homme et la biosphère de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), tenue le 5 juin à Hernandarias, au Paraguay, le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng a été officiellement reconnu Réserve de biosphère mondiale.

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Il s’agit de la troisième distinction internationale attribuée par l’UNESCO à Phong Nha - Ke Bàng, après deux inscriptions sur la Liste du patrimoine mondial naturel en 2003 et en 2015.

La Réserve de biosphère de Phong Nha - Ke Bàng couvre une superficie totale de près de 516.000 ha, comprenant une zone centrale de 123.326 ha, une zone tampon de 220.055 ha et une zone de transition de 172.449 ha, où vivent plus de 159.300 habitants.

Avec l’intégration de ce site, le Vietnam compte désormais 11 réserves de biosphère au sein du Réseau mondial des réserves de biosphère de l’UNESCO, qui regroupe actuellement 759 sites répartis dans 136 pays.

Cette nouvelle reconnaissance devrait renforcer l’attractivité touristique et le positionnement de la province de Quang Tri (Centre) sur la scène internationale en matière de tourisme durable et de conservation de la nature, tout en contribuant aux objectifs nationaux de croissance verte et de développement durable.

Texte : Phuong Nga/CVN

Photos : VNA/CVN