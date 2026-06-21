Phong Nha - Ke Bàng devient Réserve de biosphère mondiale

>> Plusieurs animaux sauvages rares recueillis au parc national de Phong Nha-Ke Bàng
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|Entrée de la grotte de Phong Nha.
Il s’agit de la troisième distinction internationale attribuée par l’UNESCO à Phong Nha - Ke Bàng, après deux inscriptions sur la Liste du patrimoine mondial naturel en 2003 et en 2015.
|Un modèle de camping allié aux loisirs et aux expériences immersives séduit bien des visiteurs.
La Réserve de biosphère de Phong Nha - Ke Bàng couvre une superficie totale de près de 516.000 ha, comprenant une zone centrale de 123.326 ha, une zone tampon de 220.055 ha et une zone de transition de 172.449 ha, où vivent plus de 159.300 habitants.
|Le village de Doòng abrite une communauté de l’ethnie minoritaire Bru-Vân Kiêu.
|Des calaos bicornes, une espèce d’oiseau rare présente dans la Réserve de biosphère de Phong Nha - Ke Bàng.
Avec l’intégration de ce site, le Vietnam compte désormais 11 réserves de biosphère au sein du Réseau mondial des réserves de biosphère de l’UNESCO, qui regroupe actuellement 759 sites répartis dans 136 pays.
|À l’intérieur de la grotte de Thiên Duong.
|Spectaculaire paysage de la grotte de Son Doong.
Cette nouvelle reconnaissance devrait renforcer l’attractivité touristique et le positionnement de la province de Quang Tri (Centre) sur la scène internationale en matière de tourisme durable et de conservation de la nature, tout en contribuant aux objectifs nationaux de croissance verte et de développement durable.
Texte : Phuong Nga/CVN
Photos : VNA/CVN