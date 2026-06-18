Les tunnels de Vinh Môc : "le village souterrain" décrit dans un article américain

Pavlo Fedykovych, reporter de CNN, a qualifié les tunnels de Vinh Môc, dans la province de Quang Tri, de village souterrain ayant aidé des centaines d’habitants locaux à se cacher de la guerre.

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Photo : VNA/CVN

Aujourd’hui, à la périphérie de Vinh Môc, des bambous ondulent au vent au-dessus d’une rangée de stands de street food. Des chaises en plastique rouge sur le trottoir servent de salle à manger, tandis que les clients dégustent des nouilles de riz et des galettes de riz grillées. C’est une scène typiquement vietnamienne !

Selon le reporter américain, le paysage a clairement changé. Car il y a six décennies, ce village du centre du Vietnam a été fortement bombardé par les forces américaines, qui auraient largué environ 9.000 tonnes d’explosifs sur une période de huit ans.

Avant 1965, Vinh Môc était un paisible village de pêcheurs de la province de Quang Tri, dans le Centre du Vietnam. Le paysage était luxuriant, avec des rizières, une terre rouge basaltique, les plages de sable doré de la mer Orientale et des bosquets de bambous.

Puis tout a changé. Les accords de Genève de 1954 ont divisé le Vietnam en deux : le Nord et le Sud. La rivière Bên Hai, que traverse le pont Hiên Luong, marque la séparation. Cette zone a subi les conséquences graves de la guerre. Et les locaux ont décidé de mener une vie souterraine, tout en n'abandonnant pas leur terre natale.

"La relocalisation n’était pas une option viable en raison des bombardements constants et du risque de perdre leurs terres et leur vie", explique Van Ngoc Vu, guide touristique et directeur d’Annam Tour. "Creuser sous terre était à la fois un choix pratique et stratégique."

Survivre aux horreurs

Photo : VNA/CVN

Selon les informations fournies par le musée du site, l’initiative de ces tunnels a été lancée en 1963, inspirée des tunnels de Cu Chi au Sud. Les tunnels de Vinh Môc ont été conçus comme un village souterrain autosuffisant, où les principaux tunnels de liaison étaient assez hauts pour s’y tenir debout et suffisamment spacieux pour abriter des espaces de vie destinés à chaque famille.

"Les habitants savaient déjà comment creuser de petits abris. Le sol autour de Vinh Môc était assez dur pour ne pas s’effondrer facilement et assez meuble pour être creusé avec des outils simples", explique Trân My Hoa, guide chez Connect Travel.

La construction des tunnels a commencé en 1965 et a duré deux ans. Lê Xuân Vy, un chef de poste de la police, a supervisé les travaux. Les tunnels s’étendent sur environ 1,6 km et chaque petite partie du réseau a été conçue pour la survie. Les passages souterrains ont été creusés en zigzag afin d’absorber les ondes de choc des explosions, qui se propagent en ligne droite ; différentes sections présentent des plafonds voûtés et des murs épais pour mieux résister aux bombardements.

"Les sorties des tunnels étaient essentielles au fonctionnement du système", explique Van Ngoc Vu. "Elles permettaient la ventilation, servaient de voies d’évacuation d’urgence et offraient un accès aux ressources extérieures." Treize d’entre elles reliaient le complexe aux terres agricoles et à la mer. "Les sorties côtières facilitaient des opérations d’approvisionnement discrètes vers l’île de Côn Co, ce qui assurait la logistique", ajoute-t-il. Des puits ont été creusés pour fournir de l’eau douce.

Alors que la mort rôdait à la surface, une nouvelle vie perçait l’obscurité sous terre. Les visiteurs peuvent découvrir une chambre qui servait de maternité dans les tunnels. Les guides indiquent qu’au moins 17 enfants sont nés à Vinh Môc.

Les villageois devaient aussi cuisiner, mais le défi consistait à empêcher la fumée d’apparaître à la surface. La solution fut le système de foyer Hoàng Câm, nommé d’après un cuisinier militaire qui l’a inventé.

"Les cuisines étaient placées au premier niveau afin que la fumée n’affecte pas l’espace de vie au deuxième niveau", explique Van Ngoc Vu. "De petits feux utilisant du combustible sec réduisaient la fumée, tandis que de longs conduits souterrains permettaient à la fumée de se refroidir et de se disperser avant de s’échapper par des évents camouflés." Un système similaire existait à Cu Chi.

Le système de tunnels fait partie des excursions d’une journée les plus populaires au départ de Huê, une cité impériale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, célèbre pour ses palais, ses sanctuaires et ses tombeaux. Vinh Môc peut également être visité dans le cadre d’un tour réservé aux sites historiques, qui comprend des arrêts à la base de combat de Khe Sanh, aux ruines de l’église de Long Hung - détruite lors d’une bataille en 1972 - ainsi qu'au pont Hiên Luong, situé au 17e parallèle.

Vân Anh/CVN (Selon CNN)