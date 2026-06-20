Vers un tourisme plus qualitatif : le pari de Cao Bang

Ces dernières années, les paysages spectaculaires de Cao Bang, dans le Nord du Vietnam, ont bénéficié d’une visibilité accrue grâce aux réseaux sociaux. Des milliers de vidéos publiées sur TikTok, Facebook, Instagram et d’autres plateformes numériques ont largement contribué à faire connaître cette province frontalière auprès des voyageurs vietnamiens, notamment des jeunes générations en quête de découvertes authentiques et de tourisme de bien-être.

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Photo : VNA/CVN

Les contenus consacrés aux séjours à faible coût, aux circuits en autonomie ou aux hébergements chez l’habitant ont permis de renforcer l’image de Cao Bang comme destination accessible, riche en patrimoine naturel et culturel. Toutefois, cette réputation de destination économique soulève également de nouveaux défis pour les acteurs locaux du tourisme.

À l’instar de nombreux visiteurs, Hoàng Duc Viêt, un jeune touriste originaire de Hai Phong, a récemment consacré une semaine à la découverte de la province. Au cours de son séjour, il a visité plusieurs sites emblématiques, notamment les chutes de Ban Giôc, la grotte de Nguom Ngao et le site historique national spécial de Pac Bo. Il souligne la beauté des paysages, la richesse historique de la région ainsi que le caractère raisonnable des dépenses liées à l’hébergement, à la restauration et aux billets d’entrée.

Cette accessibilité constitue un atout indéniable pour Cao Bang. Cependant, selon les professionnels du secteur, elle tend également à créer des attentes de faible dépense parmi les visiteurs, limitant ainsi les retombées économiques du tourisme local.

Nguyên Thi Lan, présidente de l’Association du tourisme de Cao Bang, estime que l’image de destination bon marché risque de devenir un frein au développement du secteur. Selon elle, si les prestations demeurent systématiquement à bas prix, les entreprises touristiques auront davantage de difficultés à améliorer la qualité des services et à générer des revenus durables.

Pour elle, Cao Bang doit progressivement évoluer d’une destination "belle et abordable" vers une destination d’expériences. L’objectif est d’inciter les visiteurs à prolonger leur séjour, à multiplier leurs activités et à revenir à plusieurs reprises, plutôt que de se limiter à une visite rapide des principaux sites touristiques.

Cette réflexion intervient dans un contexte marqué par l’évolution des comportements touristiques. Les voyages individuels, les séjours en petits groupes et les expériences axées sur la détente et l’immersion culturelle gagnent en popularité. De nombreux jeunes visiteurs privilégient désormais l’exploration autonome, la photographie, la découverte des modes de vie locaux et les échanges avec les communautés montagnardes.

Selon Nguyên Duc Thinh, directeur de la Société par actions de tourisme de Cao Bang, cette tendance complique l’activité des agences de voyages traditionnelles. Les circuits organisés pour de grands groupes attirent moins de clients, tandis que la généralisation des déplacements en véhicule personnel réduit la demande en services de transport touristique.

Même constat pour Hoàng Thi Hoa, directrice de Hoang Hoa Travel. Elle observe que les jeunes voyageurs s’informent principalement à travers les réseaux sociaux, sélectionnent eux-mêmes leurs hébergements, restaurants et lieux de visite, puis organisent leur séjour en toute autonomie. Si cette évolution contribue efficacement à la promotion de la destination, elle fragilise également les modèles touristiques traditionnels.

Face à cette situation, les acteurs du secteur plaident pour une stratégie fondée sur l’amélioration de l’expérience touristique plutôt que sur une politique de rabais systématiques. Hoàng Thị Lan, directrice de la Société internationale de tourisme des chutes de Ban Giôc, estime que les établissements touristiques doivent privilégier la qualité des services afin d’encourager une consommation plus élevée.

Parmi les pistes de développement évoquées figurent notamment l’essor de l’économie nocturne, la création de rues piétonnes, l’organisation de spectacles culturels, la mise en place d’espaces artistiques interactifs ainsi que le développement d’infrastructures de loisirs répondant aux attentes des jeunes visiteurs.

La gastronomie apparaît également comme un levier stratégique. Les spécialités locales déjà réputées pourraient être davantage valorisées au sein d’espaces de restauration modernes associant expérience culinaire, patrimoine culturel et récits identitaires du territoire.

Les autorités provinciales misent par ailleurs sur le potentiel des plateformes numériques pour promouvoir l’image de Cao Bang à travers des vidéos, des photographies et des témoignages authentiques, tout en adaptant l’offre touristique aux nouvelles tendances du marché.

Lors d’une récente rencontre avec les entreprises du secteur, le président du Comité populaire provincial, Lê Hai Hoa, a souligné la nécessité de développer des infrastructures touristiques haut de gamme.

La province encourage les investisseurs à lancer des projets de complexes touristiques et de stations de villégiature cinq étoiles, tout en bénéficiant du soutien des autorités en matière de planification, d’infrastructures et de procédures administratives.

Les autorités envisagent également de développer l’économie nocturne autour des chutes de Ban Giôc et dans les quartiers centraux, ainsi que de préparer la création de zones commerciales frontalières et de centres commerciaux modernes.

Les premiers résultats semblent encourageants. Au cours des cinq premiers mois de 2026, Cao Bang a accueilli près de 1,3 million de visiteurs. Les recettes touristiques ont atteint 1.428 milliards de dôngs, tandis que le taux moyen d’occupation des établissements d’hébergement s’est établi à environ 53%, confirmant le potentiel de croissance de cette destination en pleine mutation.

VNA/CVN