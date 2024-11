Philippines : toits arrachés et arbres déracinés au passage du typhon Yinxing

>> Philippines : la tempête tropicale Trami fait 46 morts et 20 disparus

>> Tempête Trami aux Philippines : le bilan s'alourdit à au moins 87 morts

>> Philippines : le bilan de la tempête tropicale Trami s'élève à 116 morts et 39 disparus

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La tempête s'est abattue en fin de journée jeudi 7 novembre sur la province de Cagayan (Nord-Est), avec des vents d'une vitesse maximale de 175 km/h qui ont arraché des toits de bâtiments, fait tomber des lignes électriques et déraciné des arbres. Elle a déversé 242,6 millimètres de pluie sur la région en 24 heures, a indiqué le service national de météorologie (PAGASA).

Selon les autorités, près de 30.000 habitants ont dû quitter leur domicile pour se réfugier dans des abris gérés par le gouvernement dans les jours et les heures qui ont précédé jeudi 7 novembre l'arrivée de Yinxing.

"De nombreux arbres ont été déracinés et le sol s'est érodé dans certaines zones. Nous avons de la chance qu'il ne s'agisse pas de véritables glissements de terrain", a déclaré Rueli Rapsing, un responsable des secours dans la province de Cagayan. M. Rapsing a indiqué que les lignes électriques étaient en train d'être rétablies, et que la police, les pompiers et services de secours étaient déployés sur les principaux axes routiers.

Aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent, a déclaré l'Agence des catastrophes de la province, dans son dernier rapport de situation. Dans la municipalité de Pamplona, des vents violents ont arraché les toits de maisons et de gymnases, selon des témoignages d'habitants.

Des photos postées sur les réseaux sociaux montrent des vitrines brisées de magasins de proximité, des arbres déracinés près des routes et des toits endommagés dans différentes villes de la province de Cagayan.

Le centre du typhon Yinxing est estimé au Nord-Ouest de la ville de Laoag en mer de Chine méridionale, et se déplace vers l'Ouest et le Sud-Ouest avec des vents de 150 km/h, et des rafales pouvant aller jusqu'à 205 km/h, selon un bulletin de PAGASA.

Photo : AFP/VNA/CVN

En octobre, la tempête tropicale Trami puis le super typhon Kong-rey ont fait au moins 158 morts aux Philippines, selon l'agence nationale de gestion des catastrophes naturelles.

APS/VNA/CVN