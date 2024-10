Philippines : le bilan de la tempête tropicale Trami s'élève à 116 morts et 39 disparus

Le bilan des inondations catastrophiques et des glissements de terrain provoqués par la tempête tropicale Trami qui a frappé les Philippines la semaine dernière s'est alourdi à 116 morts avec au moins 39 personnes toujours portées disparues, a déclaré lundi 28 octobre le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophe (NDRRMC).

Les autorités locales ont déclaré que Trami avait déversé deux mois de pluie, touchant plus de 6,7 millions de personnes dans 17 régions du pays.

Les recherches se poursuivent pour essayer de retrouver les 39 personnes disparues.

Trami, le 11e typhon à frapper les Philippines cette année, a traversé le pays en laissant une traînée de destruction avec des inondations et des glissements de terrain désastreux sur l'île de Luçon, en particulier dans les régions de Bicol et de Calabarzon, ainsi que dans les zones du Centre et du Sud des Philippines.

Trois jours après que Trami a quitté les Philippines vendredi 25 octobre, les sinistrés attendent toujours désespérément de la nourriture et de l'eau potable. De nombreuses régions n'ont toujours ni d'eau potable ni d'électricité.

Certaines victimes forcées de quitter leurs maisons inondées au plus fort de la crue ont commencé à rentrer chez elles lorsque la crue s'est retirée samedi.

Cependant, le NDRRMC a déclaré qu'environ un million de personnes déplacées se trouvaient toujours dans les centres d'évacuation ou chez les proches.

Les dégâts causés par Trami sont estimés à 1,54 milliard de pesos (environ 26,35 millions d'USD), tandis que les dégâts causés à l'agriculture s'élèvent à 2,5 milliards de pesos (43 millions d'USD).

Les Philippines se préparent à de nouvelles pluies en raison de l'impact d'un autre cyclone tropical, Kong-rey, qui s'est intensifié pour devenir une forte tempête tropicale lundi matin 28 octobre dans la mer des Philippines, à 755km à l'est de l'île de Luçon.

Kong-rey est le 12e cyclone tropical à frapper les Philippines cette année.

Se déplaçant vers l'ouest à 20km/h, Kong-rey souffle des vents de 95km/h et des rafales pouvant atteindre 115 km/h. "Ce cyclone tropical peut également connaître une intensification rapide", a averti le NDRRMC.

En moyenne, 20 typhons s'abattent sur les Philippines chaque année.

