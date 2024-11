République de Corée : deux pêcheurs morts et 12 portés disparus dans un naufrage

Deux pêcheurs sont morts et douze autres sont portés disparus, au large de l'île sud-coréenne de Jeju, après le chavirage de leur navire, ont indiqué vendredi 8 novembre les garde-côtes.

>> République de Corée : sept disparus dans le chavirement d'un bateau de pêche

>> Une vingtaine de corps retrouvés après l'incendie d'une usine de batteries en R. de Corée

>> République de Corée : cinq morts et neuf blessés dans un accident de la route

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le bateau de pêche, avec 27 hommes à bord, avait émis un appel de détresse à 04h33 locales vendredi (19h33 GMT jeudi 7 novembre), signalant qu'il avait soudainement chaviré alors que les marins transféraient leurs prises de la nuit sur un autre bateau.

Le naufrage s'est produit à environ 24 km des côtes de Biyang, un îlot situé près de l'île de Jeju, au Sud du pays.

"Les recherches se poursuivent. Nous faisons de notre mieux", ont déclaré les garde-côtes sud-coréens à l'AFP.

Deux marins ont péri dans le naufrage de leur bateau, après avoir été retrouvés par les garde-côtes sud-coréens et transférés inconscients à l'hôpital, où leur décès a été constaté par la suite. Quinze autres ont été secourus.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a demandé à ce que "toutes les ressources et le personnel disponibles" soient déployés pour retrouver les marins portés disparus, a déclaré son bureau.

Sur les 27 membres d'équipage au total, 16 marins sont sud-coréens et onze de nationalité étrangère, ont indiqué à des médias locaux les garde-côtes.

Ces derniers ont mobilisé un total de 18 navires et cinq avions pour les opérations de recherche, tandis que la marine sud-coréenne a envoyé six navires supplémentaires, un avion de patrouille et un hélicoptère.

AFP/VNA/CVN