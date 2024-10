France

Nuit "relativement calme" dans le Var, seul département encore en vigilance orange crues

Photo : AFP/VNA/CVN

De manière générale, "l'épisode des pluies les plus fortes est terminé", a indiqué Météo-France dans son bulletin de 06h00.

En termes d'interventions, "la nuit a été relativement calme", ont indiqué les pompiers du Var à l'AFP.

Depuis samedi 26 octobre, ils ont dû effectuer 88 missions de mise en sécurité ou de sauvetage, "principalement liées à l'imprudence de personnes en voitures qui se sont engagées sur une voie inondable", ont-ils ajouté.

Les secteurs les plus touchés sont situés autour de la plaine de l'Argens, du pays de Fayence et du golfe de Saint-Tropez, petite cité portuaire prisée de la jet-set.

Dans cette dernière ville, l'eau avait menacé samedi soir les devantures de commerces autour du Port, dont le célèbre café Sénéquier. La police municipale avait interdit le passage dans certains endroits du centre-ville.

Situés en grande partie dans une zone pourtant inondable, de nombreux magasins de la plaine du pays de Fayence, dans l'est du Var, étaient eux aussi sous l'eau. Plusieurs routes restent impraticables et des panneaux de signalisations comme des arbres ont été arrachés.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Des gens vont découvrir qu'ils ont les pieds dans l'eau", ont prévenu les pompiers qui se préparent dorénavant à "utiliser les moyens de pompage".

Dans les Alpes-Maritimes voisines, les pompiers ont indiqué avoir effectué 34 interventions, dont "trois assistances à personnes". "Quelques opérations d'assèchement des sous-sols, caves et rez-de-chaussée seront finalisées ce dimanche matin", ont-ils précisé.

"Sur l'est du Var et l'ouest des Alpes-Maritimes, le passage orageux samedi soir entre 18h00 et 23h00 s'est accompagné d'un cumul de pluie de 60 à 80 millimètres localement, 100 millimètres sur l’Estérel. Les cumuls de pluie pour l'ensemble de la journée de samedi sont de 80 à 130 millimètres localement 160 millimètres sur l'Estérel", a indiqué Météo-France.

Davantage que les fortes pluies qui ont été parfois attendues localement, "c'est surtout la durée de cet épisode qui nécessite un suivi particulier" sur toute la partie sud de la France, avait prévenu l'institut météorologique, d'autant que les sols sont déjà gorgés d'eau.

La semaine dernière, le Gard et le Var avaient déjà été touchés par de fortes pluies qui avaient affecté une bonne partie du Centre-Est du pays, provoquant des inondations exceptionnelles en Ardèche et dans le Rhône.

Ces épisodes sont appelés à être plus fréquents et intenses sous l'effet du réchauffement climatique.

AFP/VNA/CVN