Le PM Pham Minh Chinh accueille son homologue singapourien à Hanoï

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a présidé, le matin du mercredi 26 mars à Hanoï, la cérémonie d’accueil officielle en l’honneur de son homologue singapourien, Lawrence Wong, et de son épouse, en visite officielle au Vietnam les 25 et 26 mars.

Il s’agit de la première visite officielle du Premier ministre Lawrence Wong au Vietnam depuis son entrée en fonction, après celle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, à Singapour il y a moins de deux semaines, durant laquelle les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique global, le premier entre Singapour et un pays de l’ASEAN.

Dès la cérémonie d’accueil, les deux Premiers ministres ont visité une exposition de photos sur le Vietnam, sa beauté, son peuple et ses relations avec la Russie, avant leur entretien.

Au cours de sa visite au Vietnam, le Premier ministre singapourien Lawrence Wong rencontrera de hauts dirigeants du Parti, de l'État et de l'Assemblée nationale du Vietnam, et participera à d'autres activités importantes.

Le Vietnam et Singapour entretiennent des relations diplomatiques depuis 52 ans. Aujourd’hui, les deux pays ne sont plus de simples partenaires, mais des amis proches, qui se comprennent profondément. Singapour souhaite renforcer la coopération pragmatique et efficace avec le Vietnam dans plusieurs domaines stratégiques, notamment la sécurité alimentaire et énergétique. Singapour, disposant d’une superficie réduite et de ressources naturelles limitées, cherche à garantir sa sécurité alimentaire et énergétique.

Le Vietnam, avec son vaste marché et ses ressources abondantes, peut jouer un rôle clé dans cette coopération. Des projets conjoints dans les secteurs de l’énergie éolienne offshore et de la chaîne d’approvisionnement alimentaire seront essentiels pour répondre aux besoins de Singapour.

La coopération économique, commerciale et d'investissement est un domaine où les deux pays ont connu de nombreux succès. Singapour s'est affirmé comme l'un des partenaires économiques majeurs du Vietnam, avec des échanges commerciaux bilatéraux atteignant 10,3 milliards de dollars en 2024. Actuellement, Singapour maintient sa position de leader au sein de l'ASEAN, se classant 2e parmi 149 pays et territoires investissant au Vietnam, avec près de 4 000 projets en cours et un capital total enregistré dépassant 84 milliards de dollars.

Le modèle de parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP) est un exemple phare de coopération réussie. Les deux pays ambitionnent également de développer des centres de données et d’intensifier la coopération financière. Grâce à son expertise dans le domaine, Singapour pourrait aider le Vietnam à construire un centre financier d’envergure régionale.

Le Vietnam compte actuellement 153 projets d’investissement à Singapour, avec un capital enregistré cumulé de plus de 690 millions de dollars. Singapour est le premier pays avec lequel le Vietnam a établi un partenariat dans les domaines de l’économie numérique et de l’économie verte.

En matière de formation et de développement des talents, Singapour, reconnu comme un hub mondial d’éducation et de formation, est géographiquement proche du Vietnam. Il peut ainsi jouer un rôle clé dans la formation des futurs dirigeants, experts et étudiants vietnamiens, contribuant ainsi à améliorer la qualité des ressources humaines.

En matière de coopération régionale, le Vietnam et Singapour sont deux membres dynamiques et actifs de l'ASEAN. Ils considèrent l'organisation comme une "grande famille", œuvrant ensemble pour la paix et la stabilité régionales. Le diplomate a souligné que le renforcement de la coopération bilatérale bénéficierait non seulement au Vietnam et à Singapour, mais contribuerait également à la stabilité et au développement de l'ensemble de la région.

Cette visite du Premier ministre singapourien revêt une importance particulière, car 2025 marquera à la fois le 60e anniversaire de l'indépendance de Singapour et le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam. Elle intervient également peu après la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, à Singapour, constituant ainsi une étape importante dans la mise en œuvre des perceptions communes et des accords conclus entre les hauts dirigeants des deux nations.

S'appuyant sur plus de 50 années de relations solides, la visite officielle du Premier ministre singapourien Lawrence Wong au Vietnam devrait être un succès, contribuant à rendre le partenariat stratégique Vietnam-Singapour plus substantiel, concret et efficace.

