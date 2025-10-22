Pétrole : le Brent à 62,25 dollars le baril

Les cours du pétrole renouaient, mercredi 22 octobre, avec la hausse sur fond d'inquiétudes des investisseurs notamment sur la baisse de l'offre pétrolière sur le marché en raison des enjeux géopolitiques.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au milieu de la matinée, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en décembre, prenait 1,52% à 62,25 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison le même mois, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, gagnait 1,62% à 58,17 dollars.

Cette reprise des cours de l'or noir intervient dans un contexte marqué par des incertitudes sur l'offre pétrolière et des signes d'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ont souligné des experts du marché.

Ces négociations commerciales prévues pour la semaine prochaine entre les deux plus grandes économies mondiales améliorent les perspectives et les prévisions de demande de pétrole, a-t-on encore expliqué.

APS/VNA/CVN