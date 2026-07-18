Patrimoine folklorique : de l’héritage à la ressource culturelle stratégique

La culture folklorique, trésor transmis au fil des siècles, se réinvente pour conquérir l’avenir. Entre traditions ancestrales et technologies modernes, elle devient une force de rayonnement, capable de transformer l’identité culturelle vietnamienne en richesse économique et influence internationale.

>> La Résolution N° 80, une feuille de route historique pour la renaissance culturelle

>> Tô Lâm exhorte à construire la souveraineté culturelle dans le cyberespace

>> L'identité culturelle, un atout pour renforcer l'attractivité des hébergements touristiques

Photo : VNA-NB/CVN

La culture folklorique a vécu dans les fêtes villageoises, les légendes, les chansons folkloriques et les rituels communautaires transmis d’une génération à l’autre. Aujourd’hui, cet immense héritage culturel est de plus en plus perçu comme une ressource stratégique pour développer les secteurs créatifs.

La Résolution No80 du Politburo du Parti, datée du 7 janvier 2026, sur le développement de la culture vietnamienne, reconnaît ce secteur comme la “soft power” national et moteur du développement socio-économique. En particulier, son esprit a ouvert une nouvelle approche : considérer le patrimoine, y compris la culture folklorique, non seulement comme un héritage à sauvegarder, mais aussi comme une ressource pour développer les industries culturelles à l’ère contemporaine.

Selon le Dr. Lê Hông Ly, président de l’Association des arts folkloriques du Vietnam, la culture folklorique a toujours occupé une position fondamentale dans la vie des Vietnamiens tout au long de l’histoire nationale. C’est un riche patrimoine avec des mythes et légendes, contes et récits anciens, chansons folkloriques, airs populaires et formes théâtrales abondantes. Ces traditions ancestrales se sont développées oralement avant l’apparition de l’écriture.

Photo : VNA/CVN

"Archive vivante" des 54 ethnies

Les contes des rois Hùng (fondateurs de la nation), du héros mythique Thánh Giong (Saint Giong, l’un des quatre esprits immortels du Vietnam), des Hai Bà Trung (Sœurs Trung, deux héroïnes vietnamiennes qui levèrent une armée et allèrent au combat pour protéger leur Patrie ancestrale en 43 après J.-C.), des héros célèbres comme le roi Ngô Quyên (vainqueur des Han du Sud en 938) ou le général Trân Hung Dao (qui battit l’armée yuan-mongole pour la troisième fois en 1288) sont restés gravés dans la conscience nationale grâce aux contes, aux fêtes villageoises et aux rituels communautaires et se sont transmis de génération en génération…

Ces valeurs culturelles populaires ont nourri le patriotisme, l’esprit communautaire et la tradition morale “Quand on boit de l’eau, il faut se souvenir de sa source”, jetant les bases de l’identité nationale actuelle.

Avec plus de 8.000 fêtes culturelles et spirituelles à travers le pays, les villages de métiers traditionnels et un riche patrimoine culinaire, le Vietnam possède un vaste réservoir d’actifs culturels folkloriques issus de ses 54 ethnies.

Photo : VNA/CVN

Les jeux folkloriques et les performances artistiques sont progressivement devenus des valeurs culturelles et artistiques traditionnelles distinctives et une base durable de la vie culturelle nationale. De nombreux experts considèrent la richesse de la culture folklorique comme une “mine d’or” pour le développement des industries culturelles.

Cependant, la question clé demeure : comment l’exploiter de manière à créer de la valeur économique tout en préservant l’identité et la profondeur culturelle ?

Le Dr. Lê Hông Ly a noté que, bien que le Vietnam n’ait pas encore développé des marques de ces industries reconnues mondialement comme Hollywood aux États-Unis ou la vague K-pop en République de Corée, la culture folklorique demeure une source cruciale d’identité et d’avantage concurrentiel pour le secteur culturel du pays.

Diversité culturelle ethnique

La plus grande force du Vietnam réside en effet dans la diversité culturelle exceptionnelle de ses ethnies. Ceci constitue une “archive vivante” extraordinairement riche que peu de pays possèdent. Cette diversité fournit une inspiration abondante pour la musique, le cinéma, le tourisme, les arts de la scène, les fêtes et les produits créatifs contemporains.

En pratique, beaucoup de jeunes artistes qui ont réussi aujourd’hui ont efficacement incorporé des éléments folkloriques dans leurs œuvres créatives.

La chanteuse Hòa Minzy, avec la chanson et le vidéoclip Bac Bling qui mélange musiques traditionnelle et moderne ; la pop star Duc Phuc, vainqueur à l’Intervision 2025 avec la chanson Phù Dông Thiên Vuong (qui s’inspire du poème Tre Viêt Nam - Bambou du Vietnam - de Nguyên Duy), qui combine musique folklorique et rap ; et le chanteur Soobin Hoàng Son, avec le clip Muc ha vô nhân (qui signifie qu’il n’y a personne devant vos yeux et qui fusionne avec brio l’art traditionnel du hat xâm - chant des aveugles - avec le hip-hop et des sonorités urbaines), illustrent cette réussite.

Photo : VOV/CVN

Ces productions augmentent non seulement l’attrait des produits créatifs, mais contribuent également à préserver et promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles dans la vie contemporaine. Le succès récent de jeunes artistes mélangeant musiques folklorique et électronique, rap et performance scénique moderne démontre la vitalité renouvelée des matériaux traditionnels dans l’industrie du spectacle, ainsi que le potentiel immense des arts folkloriques pour développer les secteurs créatifs.

De nombreux chercheurs arguent que cet immense patrimoine devrait être considéré comme une réserve stratégique de ressources pour le développement culturel. Les éléments traditionnels, lorsqu’ils sont rafraîchis par une pensée moderne, ont créé un fort attrait parmi les publics, surtout les jeunes. Cela prouve que ces traditions ancestrales ne sont pas un “héritage statique”, mais peuvent devenir un moteur économique si elles sont correctement exploitées.

La Résolution N°80 aborde clairement cette question en affirmant que la culture doit imprégner tous les domaines de la vie sociale et que les valeurs culturelles doivent devenir la puissance douce nationale. Dans le monde actuel, la compétition entre les nations est déterminée non seulement par l’économie ou la technologie, mais aussi par l’attrait culturel. Les pays qui peuvent efficacement exploiter les ressources culturelles gagneront des avantages durables.

Un des points importants de ce texte est l’exigence d’identifier pleinement et d’utiliser efficacement les ressources culturelles, en plaçant le patrimoine culturel au centre et les ressources culturelles numériques comme une force, tout en visant à préserver et à développer durablement les valeurs culturelles.

Photo : VNA/CVN

Ressource créative

Cela démontre que la culture folklorique est maintenant considérée comme une véritable ressource pour le développement. Bien que le patrimoine ait été auparavant vu principalement sous l’angle de la préservation, il est maintenant aussi considéré comme une source de créativité et de matière première pour les industries culturelles.

Les riches contes folkloriques du pays peuvent inspirer les films, l’animation, les jeux vidéo, le théâtre et les médias numériques. Les légendes comme Saint Giong, Son Tinh - Thuy Tinh (Génie des montagnes et celui des fleuves), Chu Dông Tu (l’un des quatre esprits immortels vietnamiens) et les épopées du Tây Nguyên (qui sont de véritables annales retraçant le processus de création et de développement socio-historique des ethnies locales) pourraient devenir des récits culturels captivants.

Les experts soulignent que pour faire avancer davantage la culture folklorique, elle doit être combinée avec la technologie et une pensée créative moderne. Le nombre croissant d’entreprises s’appuyant sur les valeurs culturelles locales dans des destinations comme Sa Pa (Nord), Phu Quôc, Tây Ninh (Sud) et montre que la culture folklorique peut prospérer dans de nouvelles formes lorsqu’elle est combinée avec la narration innovante, la technologie et la pensée créative.

Plus important encore, cela démontre que les traditions transmises au fil des générations ne sont pas des reliques du passé, mais des actifs culturels vivants qui continuent de façonner l’identité vietnamienne tout en créant de nouvelles opportunités pour le futur.

Thúy Hà - Phuong Lan/CVN