Photo : AFP/VNA/CVN

"Je dois reconnaître qu'au début, c'était étrange de partager" autant de choses, "pas seulement sur le tennis mais aussi sur comment je me sens, sur la vie en général" avec Murray, ex-N°1 mondial et triple vainqueur en Grand Chelem, a expliqué le Serbe en conférence de presse à Melbourne.

"Je n'avais jamais fait ça avec lui parce qu'il a toujours été un de mes plus grands rivaux, on se cachait des choses l'un à l'autre. Désormais, on joue cartes sur table, c'est ce qu'il souhaite et je soutiens à 100% cette façon de communiquer qui consiste à tout partager", a développé Djokovic.

"C'est la meilleure manière pour lui de me comprendre et de m'aider", a estimé le 7e joueur mondial, en quête à Melbourne d'un 25e titre record en Grand Chelem.

De son côté, Murray s'est dit prêt à encaisser d'éventuelles sautes d'humeur de Djokovic lors de ses matchs, dans des propos rapportés par la BBC.

"Je sais que ce n'est pas toujours facile - c'est stressant et à certains moments il va vouloir s'en prendre à son équipe et à son box", a anticipé l'Ecossais, recruté fin novembre par Djokovic.

Mais "à condition qu'il se donne à fond" sur le court, "je suis à l'aise avec le fait qu'il s'exprime de la manière qu'il souhaite", a poursuivi Murray, qui coachera le Serbe pour la première fois en match officiel à Melbourne.

AFP/VNA/CVN